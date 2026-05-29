Gran triunfo de Atlético María Juana ante Atlético Rafaela en la Liga Federal

Club Atlético María Juana consiguió una muy buena victoria frente a Atlético Rafaela por 74 a 67, en el marco de la penúltima fecha de la fase regular de la Liga Federal 2026.

El conjunto dirigido por Fontanesi mostró solidez y carácter para quedarse con un triunfo importante ante su gente, en un partido intenso y parejo que logró destrabar en los momentos clave del encuentro.

En el “Chupa” se destacaron las actuaciones de Vicario, máximo anotador del equipo con 20 puntos, y Astulfi, quien aportó 15 tantos fundamentales para sostener la ventaja. En la visita, Rose fue el goleador con 16 unidades.

Con este resultado, Atlético María Juana sigue sumando confianza y llega de buena manera al cierre de la fase regular del certamen nacional.