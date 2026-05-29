Cine Club Sociedad Italiana presenta “2073”, una película impactante sobre democracia, tecnología y crisis climática

El próximo miércoles 3 de junio a las 20:30 horas, el Cine Club Sociedad Italiana llevará adelante una nueva propuesta dentro del “Ciclo Cine Urgente”, con la proyección de la película “2073”, una producción británica dirigida por Asif Kapadia que propone una fuerte reflexión sobre el presente y el futuro de las sociedades modernas.

La actividad se desarrollará en la sala calefaccionada de Sociedad Italiana y contará con entrada “a la gorra”, buscando acercar al público una experiencia cinematográfica diferente, atravesada por temas de enorme actualidad como la democracia, las corporaciones tecnológicas, el avance de la vigilancia digital y la crisis climática.

“2073” está ambientada en un San Francisco devastado por el colapso ambiental y el control tecnológico. La historia sigue a Ghost, interpretada por Samantha Morton, una sobreviviente que recuerda cómo las decisiones políticas y sociales del presente desembocaron en un escenario marcado por la desesperanza y la pérdida de libertades.

La película combina ficción con imágenes documentales reales, generando un relato inquietante que interpela directamente al espectador. Desde el Cine Club destacan que se trata de una obra “urgente”, capaz de despertar preguntas y reflexiones sobre el rumbo del mundo actual.

Con una duración de 83 minutos, el film recibió importantes críticas internacionales. El diario The Guardian la definió como “un relevante grito de rabia contra las fuerzas autoritarias que están expoliando nuestra democracia y nuestro medio ambiente”.

De esta manera, Cine Club Sociedad Italiana vuelve a apostar por propuestas culturales que no solo entretienen, sino que también invitan al debate y al pensamiento crítico.