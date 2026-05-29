Garibaldi se prepara para celebrar las Fiestas Patronales 2026 y la 3° Fiesta Cultural “El Viejo Gabín”

La localidad de Garibaldi vivirá una intensa agenda de actividades en el marco de las Fiestas Patronales 2026, celebrando además el 140° aniversario y la 3° edición de la Fiesta Cultural “El Viejo Gabín”, organizada por la Comuna de Garibaldi junto a distintas instituciones locales.

Las propuestas comenzarán el domingo 14 de junio con la apertura de la fiesta con el Paseo de Artesanos y emprendedores y el Patio de Comidas, el Paseo Criollo y espectáculos musicales.



Los festejos siguen el martes 23 de junio a las 19 horas con la tradicional Fogata de San Juan, en la víspera de la noche de San Juan, una celebración cargada de simbolismo y encuentro comunitario.

El miércoles 24 de junio continuará la programación con la misa y procesión en honor al santo patrono San Juan Bautista, que se realizará desde las 10:30 horas en la capilla local. Más tarde, desde las 14 horas, se llevará adelante una barrileteada con premios en la cancha del Club San Martín. Desde la organización destacaron que el certamen estará destinado exclusivamente a barriletes de confección manual, buscando fomentar la creatividad y mantener viva esta tradicional actividad familiar.

Ese mismo día, a las 15 horas, se desarrollará el tradicional Matebingo con merienda, una propuesta pensada para compartir en comunidad y disfrutar una tarde recreativa.

Los festejos continuarán el domingo 28 de junio con el gran almuerzo y baile aniversario, previsto para las 12:30 horas. La actividad será organizada por la Comisión Directiva de S.A.M.Co Garibaldi y contará con música, gastronomía y un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Además, todas las jornadas formarán parte de la 3° Fiesta Cultural “El Viejo Gabín”, una propuesta que busca revalorizar las tradiciones, la cultura y la identidad de la comunidad.

Desde la Comuna de Garibaldi invitaron a toda la región a participar de las distintas actividades y ser parte de una celebración que combina fe, cultura, tradición y encuentro popular.