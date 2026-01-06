El Club Atlético María Juana pone en marcha la pretemporada 2026 de Divisiones Inferiores y Escuelita de Fútbol

El Club Atlético María Juana anunció el inicio de la pretemporada 2026 para sus Divisiones Inferiores y la Escuelita de Fútbol, dando comienzo a una nueva etapa de trabajo y formación deportiva. Desde la institución invitan a todos los chicos que formaron parte de las divisiones formativas durante la temporada 2025 y también a quienes deseen sumarse por primera vez, con el objetivo de ser tenidos en cuenta en este nuevo año futbolístico.

En este marco, el club dio la bienvenida oficial al cuerpo técnico que estará a cargo de todas las categorías, desde Infantiles hasta Sexta División, destacando la importancia del trabajo integral, la formación humana y el desarrollo deportivo de cada jugador.

La estructura técnica para la temporada 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

En el área de Preparación Física, el responsable será Germán Barei, mientras que la formación de arqueros estará a cargo de Juan Sebastián Bach en Novena y Octava División, y de Pablo Cernotti en Séptima y Sexta.

En la Escuelita de Fútbol, el equipo de trabajo estará integrado por Germán Badariotti, Martín Boretto, Germán Barei y Juan Cortez, con Bautista Bertone como entrenador de arqueros.

Las Divisiones Inferiores tendrán la siguiente conducción:

Novena División: Germán Barei y Juan Cortez.

Germán Barei y Juan Cortez. Octava División: Juan Sebastián Bach y Joaquín Gallo.

Juan Sebastián Bach y Joaquín Gallo. Séptima División: Gastón Esborraz y Ramiro Jaime.

Gastón Esborraz y Ramiro Jaime. Sexta División: Esteban Ruppen.

Desde la institución expresaron su entusiasmo por el inicio de la actividad y desearon éxitos al nuevo cuerpo técnico, reafirmando el compromiso del club con la formación deportiva y el crecimiento de los jóvenes futbolistas.

Para consultas o mayor información, se solicita a las familias y jugadores comunicarse directamente con los profesores del club. El Club Atlético María Juana continúa apostando al fútbol formativo como pilar fundamental de su proyecto deportivo.