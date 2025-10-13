El Club Atlético Talleres celebra el Día de la Madre con una gran Peña Folclórica

Lo ÚltimoLocales

El próximo viernes 17 de octubre a las 21:30 horas, el Club Atlético Talleres de María Juana invita a toda la comunidad a disfrutar de una gran Peña Folclórica en el SUM, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

La velada contará con la presentación en vivo del grupo “Viento Zonda”, que llenará la noche de música, baile y emoción con su repertorio de folclore argentino. Además, habrá micrófono abierto para quienes deseen subir al escenario y compartir su talento.

El menú incluirá empanadas, costillar, ensaladas y postre helado, con la modalidad de traer vajilla.
💵 Valor de las tarjetas:

  • Mayores: $22.000
  • Menores: $12.000
    (El valor no incluye bebida).

Las tarjetas pueden reservarse en secretaría del club o a través de los miembros de la comisión directiva.

Una noche especial para compartir en familia, celebrar a las madres y disfrutar del folclore y la buena compañía en el corazón del club.

Te puede interesar

  • CUENTOS CON EL JARDÍN DE LA ESQUINA

    La directora del Jardín nro.34 "María Montessori" y la docente María Laura Gallo presentaron el libro album obsequio del Ministerio de Educación de Santa Fe…

  • EL MEGAFONO DE LA EESOPI

    Los alumnos de la EESOPI José Manuel Estrada vuelven a la radio para hacer su propio progama, y compartirlo al aire con toda la información…

  • EL PODER DE LA PALABRA

    Este miércoles dialogamos con el Licenciado Juan Manuel Rondón sobre la importancia de que y como uno dice las cosas. La palabra tiene el poder de crear,…

  • LA FOTO CON EL CAMPEÓN

    ¿Cuán cerca estás de los campeones del mundo? ¿te cruzaste con alguno? ¿fuiste a Qatar o al amistoso en River?Mirta González se encontró con Lionel…

  • EL OTRO LADO DE LA PANDEMIA

    La representante legal de la Escuela Santa María de los Ángeles Patricia Giusani habló de como afecta económicamente la pandemia a dicha institución.Escuchala junto a…