El Club Atlético Talleres celebra el Día de la Madre con una gran Peña Folclórica

El próximo viernes 17 de octubre a las 21:30 horas, el Club Atlético Talleres de María Juana invita a toda la comunidad a disfrutar de una gran Peña Folclórica en el SUM, en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

La velada contará con la presentación en vivo del grupo “Viento Zonda”, que llenará la noche de música, baile y emoción con su repertorio de folclore argentino. Además, habrá micrófono abierto para quienes deseen subir al escenario y compartir su talento.

El menú incluirá empanadas, costillar, ensaladas y postre helado, con la modalidad de traer vajilla.

💵 Valor de las tarjetas:

Mayores: $22.000

Menores: $12.000

(El valor no incluye bebida).

Las tarjetas pueden reservarse en secretaría del club o a través de los miembros de la comisión directiva.

Una noche especial para compartir en familia, celebrar a las madres y disfrutar del folclore y la buena compañía en el corazón del club.