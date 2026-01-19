El error común al tomar vitamina C por la mañana que impide su correcta absorción

Tomar vitamina C por la mañana se ha convertido en un hábito cotidiano para miles de personas que buscan reforzar el sistema inmunológico, mejorar la salud de la piel o combatir el cansancio. Sin embargo, especialistas advierten que existe un error muy frecuente al consumir este suplemento que puede reducir notablemente su efectividad e incluso provocar molestias digestivas.

El principal error es ingerir vitamina C con el estómago vacío, especialmente en su formato de suplemento o efervescente. Aunque muchas personas creen que hacerlo en ayunas ayuda a “activar” el organismo, diversos estudios indican que este hábito puede disminuir su absorción y generar irritación gástrica, sobre todo en personas sensibles.

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, presenta una mejor biodisponibilidad cuando se consume junto con alimentos, en especial aquellos que contienen grasas saludables, proteínas o flavonoides. Cuando se toma sola y en ayunas, una parte importante del nutriente puede eliminarse rápidamente por la orina, reduciendo su aprovechamiento por el organismo.

Además, consumirla sin alimentos puede provocar ardor, acidez o náuseas, ya que el ácido ascórbico altera el pH del estómago. En algunos casos, también puede generar desequilibrios temporales en los niveles de glucosa, especialmente en personas con sensibilidad metabólica.

Los especialistas recomiendan tomar la vitamina C junto con el desayuno o después de las comidas, acompañada de alimentos como nueces, aguacate, aceite de oliva o frutas. También es aconsejable combinarla con alimentos ricos en hierro de origen vegetal, como espinacas o lentejas, ya que mejora la absorción de este mineral.

Para quienes prefieren obtenerla de fuentes naturales, algunos alimentos ricos en vitamina C son la guayaba, kiwi, frutillas, pimiento rojo, papaya, naranja, pomelo y brócoli. Cabe recordar que la vitamina C es hidrosoluble, lo que significa que el cuerpo no la almacena y elimina el exceso a través de la orina, por lo que su consumo debe ser diario y en el momento adecuado.

En conclusión, la vitamina C es esencial para la salud, pero su efectividad depende de cómo y cuándo se consuma. Evitar tomarla en ayunas y acompañarla con alimentos puede marcar una gran diferencia, permitiendo aprovechar todos sus beneficios y evitando molestias innecesarias en la rutina diaria.