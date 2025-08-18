El formativo del Atlético María Juana disputó la 4° fecha del Clausura ante Juventud Unida

El pasado viernes, las divisiones formativas del Club Atlético María Juana visitaron a Juventud Unida de Cañada Rosquín en el marco de la 4° fecha del Torneo Clausura de básquet.

En la categoría U13 fue derrota en un partido muy parejo por 93 a 88, mientras que en U15 los chicos se quedaron con un gran triunfo por 45 a 100. Por su parte, en U17 también sumaron una nueva victoria tras imponerse por 61 a 70.

El próximo sábado, el “Chupaleche” volverá a jugar de local en el estadio Edgar “Nenito” Rivolta, recibiendo a Trebolense en una nueva jornada del Clausura.