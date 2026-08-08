El Jardín N° 34 lanzó su 29° Tele Bono para seguir creciendo junto a la comunidad

En la mañana de la radio dialogamos con Verónica León, quien presentó el 29° Tele Bono del Jardín de Infantes N° 34 “María Montessori” de María Juana e invitó a toda la comunidad a colaborar con esta tradicional campaña solidaria que permite acompañar el crecimiento de la institución.

La directora destacó la importancia del apoyo de las familias y vecinos, ya que lo recaudado será destinado a continuar mejorando el jardín y brindando más recursos para los niños y niñas que asisten diariamente.

El Tele Bono tiene un valor total de $40.000, que podrá abonarse en cuatro cuotas de $10.000 cada una.

Quienes adquieran el bono participarán por importantes premios en órdenes de compra:

1° premio: $1.500.000

$1.500.000 2° premio: $800.000

$800.000 3° premio: $500.000

$500.000 Del 4° al 10° premio: $200.000 cada uno

Además, quienes cancelen el bono al contado participarán del sorteo de una bicicleta, gentileza del senador Alcides Calvo, que se realizará el 20 de noviembre de 2026 por Cable Hogar María Juana.

También habrá un sorteo extra para quienes realicen el pago mediante Credimutual o Caja de Ahorro de la Mutual.

El sorteo final del 29° Tele Bono se llevará a cabo el viernes 8 de enero de 2027, también por Cable Hogar María Juana.

Desde el Jardín de Infantes N° 34 agradecieron el permanente acompañamiento de la comunidad e invitaron a colaborar adquiriendo el Tele Bono, una iniciativa que año tras año contribuye al crecimiento de la institución educativa.