Fernanda Varayoud compartió su experiencia rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

DeportesEntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

La profesora de Educación Física Fernanda Varayoud visitó los estudios de la radio y compartió su entusiasmo por formar parte de uno de los acontecimientos deportivos más importantes que vivirá el país en los próximos meses: los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante la entrevista, Fernanda contó cómo es el trabajo que viene desarrollando de cara a esta gran cita internacional, destacando el compromiso, la preparación y la responsabilidad que implica integrar la organización de un evento de semejante magnitud. Además, expresó su orgullo por poder aportar desde su profesión y ser parte de un equipo que recibirá a miles de deportistas de todo el continente.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, convirtiendo a la provincia en el epicentro del deporte sudamericano.

La experiencia de Fernanda representa también un motivo de orgullo para la región, ya que profesionales santafesinos serán protagonistas de un evento que dejará un importante legado deportivo, organizativo y turístico para la provincia y el país.

Te puede interesar

  • SANTA FE CAPACITA

    Norma Arnaudo desde el Área de Producción de la Comuna de María Juana dio a conocer los nuevos cursos que brinda el Gobierno de la…

  • VIVIENDAS PARA SANTA FE

    Dialogamos con Amado Zorzón, Secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Santa Fe, quien nos contó sobre los planes con que cuenta la provincia actualmente y sobre…

  • FIESTA EN SANTA FE

    Desde Santa Fe, Marisol Gazzola contó sobre la gran "Fiesta de la virgen de Guadalupe" en el día de ayer en la ciudad de Santa…

  • COPA SANTA FE

    El pasado viernes se jugó la 3ra fecha de la Copa Santa Fe de la Liga de Básquet de la Provincia. Colón de San Justo derrotó…

  • BILLETERA SANTA FE

    El gobernador de la provincia Omar Perotti presentó “Billetera Santa Fe”, el programa de beneficios y descuentos que busca incentivar la demanda de bienes y…