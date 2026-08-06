Fernanda Varayoud compartió su experiencia rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La profesora de Educación Física Fernanda Varayoud visitó los estudios de la radio y compartió su entusiasmo por formar parte de uno de los acontecimientos deportivos más importantes que vivirá el país en los próximos meses: los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante la entrevista, Fernanda contó cómo es el trabajo que viene desarrollando de cara a esta gran cita internacional, destacando el compromiso, la preparación y la responsabilidad que implica integrar la organización de un evento de semejante magnitud. Además, expresó su orgullo por poder aportar desde su profesión y ser parte de un equipo que recibirá a miles de deportistas de todo el continente.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, convirtiendo a la provincia en el epicentro del deporte sudamericano.

La experiencia de Fernanda representa también un motivo de orgullo para la región, ya que profesionales santafesinos serán protagonistas de un evento que dejará un importante legado deportivo, organizativo y turístico para la provincia y el país.