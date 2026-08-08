Zaratustra: el sabio que enseñó que cada persona puede elegir entre la luz y la oscuridad

Mucho antes del nacimiento de Sócrates, Buda o Jesús, un hombre cambió para siempre la historia del pensamiento espiritual. Su nombre fue Zaratustra —también conocido como Zoroastro— y es considerado el fundador del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo.

Aunque vivió hace más de tres milenios —los historiadores aún debaten la fecha exacta de su existencia, ubicándola entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo—, sus enseñanzas siguen despertando admiración por la profundidad de su mensaje, centrado en la libertad, la responsabilidad individual y la lucha constante entre el bien y el mal.

Un profeta en busca de la verdad

Se cree que Zaratustra nació en la antigua Persia, territorio que hoy corresponde principalmente a Irán y parte de Asia Central.

Desde muy joven mostró una profunda inquietud espiritual. Según la tradición, dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre el sentido de la existencia y a cuestionar las prácticas religiosas de su tiempo, caracterizadas por el culto a múltiples dioses y los sacrificios rituales.

A los treinta años, mientras realizaba un acto de purificación junto a un río, habría tenido una experiencia espiritual decisiva. En ella recibió la revelación de Ahura Mazda, el “Señor Sabio”, a quien reconoció como el único Dios creador del universo.

A partir de ese momento comenzó una intensa misión para transmitir un mensaje completamente novedoso para su época.

El libre albedrío

Uno de los aportes más revolucionarios de Zaratustra fue afirmar que el ser humano posee libertad para elegir.

Nadie está condenado por su destino.

Cada pensamiento, cada palabra y cada acción construyen el camino que recorrerá una persona.

No existen actos pequeños.

Todo deja una huella.

Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones

Quizás la enseñanza más conocida de Zaratustra pueda resumirse en tres principios sencillos:

Buenos pensamientos.

Buenas palabras.

Buenas acciones.

Estas tres ideas constituyen el corazón de toda su filosofía.

Para él, el mundo mejora cuando cada individuo comienza por transformar su propia conducta.

No bastaba con creer.

Había que vivir de acuerdo con aquello que se consideraba correcto.

La lucha entre la luz y la oscuridad

El zoroastrismo enseña que el universo es escenario de un conflicto permanente entre dos fuerzas.

Por un lado está Ahura Mazda, símbolo de la verdad, la justicia, la sabiduría y la luz.

Frente a él aparece Angra Mainyu (Ahrimán), representación de la mentira, el odio, el egoísmo y la destrucción.

Sin embargo, esa batalla no ocurre únicamente en el cosmos.

También sucede dentro de cada persona.

Cada decisión cotidiana fortalece uno de esos dos caminos.

La importancia de la verdad

Para Zaratustra, la verdad era uno de los valores supremos.

Mentir no solo perjudica a otros.

También oscurece el espíritu de quien lo hace.

Por eso enseñaba que vivir con honestidad era una forma de colaborar con el orden del universo.

El respeto por la naturaleza

Mucho antes de que existiera el concepto moderno de ecología, el zoroastrismo consideraba sagrados los elementos naturales.

El agua, el fuego, la tierra y el aire debían mantenerse puros.

El fuego, en particular, se convirtió en uno de los grandes símbolos de esta tradición, no porque fuera adorado, sino porque representaba la luz, la verdad y la presencia de la sabiduría divina.

Una influencia enorme en la historia

Muchos especialistas consideran que varias ideas presentes en las grandes religiones monoteístas pudieron haber encontrado antecedentes en el pensamiento de Zaratustra.

Conceptos como:

el juicio final;

el cielo y el infierno;

la existencia de ángeles;

la lucha entre el bien y el mal;

la resurrección;

la responsabilidad moral del ser humano,

aparecen desarrollados en el zoroastrismo siglos antes de consolidarse en otras tradiciones religiosas.

Aunque los estudiosos siguen debatiendo el alcance exacto de esa influencia, existe un amplio consenso en que el zoroastrismo fue una de las corrientes espirituales más importantes de la Antigüedad.

El Avesta

Las enseñanzas de Zaratustra fueron recopiladas en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo.

Dentro de esa obra se encuentran los Gathas, himnos considerados por muchos investigadores como los textos que reflejan con mayor fidelidad el pensamiento original del profeta.

En ellos se invita al ser humano a vivir con sabiduría, responsabilidad y compasión.

Frases atribuidas a Zaratustra

A lo largo de los siglos, numerosas enseñanzas han sido asociadas a su figura. Entre las más representativas de la tradición zoroastriana se destacan:

“La felicidad pertenece a quien procura la felicidad de los demás.”

“Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones.”

“Quien siembra la verdad cosecha paz.”

“La luz siempre encuentra el camino para vencer a la oscuridad.”

Estas expresiones reflejan el espíritu de una filosofía que invita a construir un mundo mejor a partir de la conducta personal.

Un mensaje que atraviesa los siglos

Más allá de las diferencias culturales y religiosas, la enseñanza de Zaratustra conserva una sorprendente actualidad.

En una época marcada por la violencia, la desinformación y la confrontación, su invitación a pensar antes de actuar, hablar con verdad y obrar con justicia sigue siendo un llamado profundo a la responsabilidad individual.

Su legado recuerda que el bien y el mal no son solo conceptos abstractos ni fuerzas lejanas. Se manifiestan cada día en las decisiones que tomamos, en las palabras que pronunciamos y en la manera en que tratamos a quienes nos rodean.

Tal vez esa sea la razón por la que, después de miles de años, la voz de Zaratustra continúa resonando con fuerza: porque nos enseña que la verdadera revolución no comienza en el mundo exterior, sino en el interior de cada ser humano.