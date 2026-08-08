La fascia: el tejido “olvidado” del cuerpo que hoy despierta el interés de la ciencia

Durante muchos años pasó prácticamente desapercibida en los libros de anatomía y en la práctica médica. Sin embargo, en la actualidad, la fascia es considerada por numerosos investigadores como uno de los tejidos más importantes del cuerpo humano, debido a su papel en el movimiento, la postura, la percepción del dolor y la comunicación entre diferentes estructuras del organismo.

Lejos de ser una simple “envoltura”, la fascia constituye una red continua de tejido conectivo que recubre músculos, huesos, nervios, vasos sanguíneos y órganos, formando una especie de malla tridimensional que conecta todo el cuerpo.

¿Qué es la fascia?

La fascia está compuesta principalmente por colágeno, elastina y agua, lo que le proporciona resistencia y flexibilidad. Se extiende desde la cabeza hasta los pies sin interrupciones, envolviendo y uniendo prácticamente todas las estructuras del organismo.

Los especialistas suelen compararla con una tela de araña o una red que sostiene y organiza cada parte del cuerpo, permitiendo que los tejidos se deslicen unos sobre otros durante el movimiento.

Existen diferentes tipos de fascia:

Fascia superficial , ubicada debajo de la piel.

, ubicada debajo de la piel. Fascia profunda , que rodea músculos, huesos y articulaciones.

, que rodea músculos, huesos y articulaciones. Fascia visceral, que envuelve y sostiene los órganos internos.

Un órgano de comunicación

Las investigaciones de los últimos años demostraron que la fascia no cumple solamente una función mecánica.

Posee una importante cantidad de terminaciones nerviosas y receptores sensoriales capaces de detectar presión, tensión, vibración y cambios de posición del cuerpo.

Por esta razón, muchos científicos consideran que la fascia participa activamente en la propiocepción, es decir, la capacidad que tiene el organismo para reconocer la posición y el movimiento de cada parte del cuerpo sin necesidad de verla.

También se estudia su papel en la percepción del dolor, ya que diversas investigaciones encontraron que algunos dolores musculoesqueléticos podrían originarse o mantenerse por alteraciones en este tejido.

La fascia y el movimiento

Cuando la fascia está sana, mantiene una adecuada hidratación y elasticidad, permitiendo que músculos y articulaciones trabajen con normalidad.

Sin embargo, el sedentarismo, las lesiones, las cirugías o la inmovilización prolongada pueden hacer que este tejido pierda movilidad y se vuelva más rígido.

Esto puede limitar el movimiento y generar molestias o sensación de tirantez en distintas regiones del cuerpo.

Por ese motivo, muchos programas de rehabilitación incluyen ejercicios destinados a mejorar la movilidad de los tejidos conectivos.

¿Puede entrenarse la fascia?

Cada vez existen más estudios que muestran que la fascia responde a los estímulos mecánicos.

La actividad física regular, los ejercicios de movilidad, el estiramiento, los cambios de dirección durante el movimiento y una adecuada hidratación contribuyen a mantener sus propiedades mecánicas.

No obstante, los especialistas señalan que aún se continúa investigando cuál es el tipo de entrenamiento más eficaz para este tejido.

¿Qué dice la ciencia?

En los últimos años aumentó considerablemente la cantidad de investigaciones sobre la fascia.

La Fascia Research Society, organización internacional dedicada a su estudio, reúne periódicamente a médicos, anatomistas, fisioterapeutas e investigadores para compartir los avances científicos sobre este tejido.

Actualmente existe consenso en que la fascia desempeña un papel importante en la biomecánica del cuerpo y en la transmisión de fuerzas entre músculos y articulaciones. Sin embargo, muchas afirmaciones difundidas en redes sociales y terapias alternativas —como atribuirle el origen de casi todas las enfermedades o asegurar que determinadas técnicas “liberan traumas emocionales” almacenados en la fascia— no cuentan con evidencia científica sólida y siguen siendo objeto de debate.

Cómo cuidar la fascia

Aunque aún queda mucho por descubrir, los especialistas coinciden en algunas recomendaciones para favorecer su buen funcionamiento:

Mantener una actividad física regular.

Evitar el sedentarismo prolongado.

Realizar ejercicios de movilidad y flexibilidad.

Mantener una adecuada hidratación.

Dormir lo suficiente para favorecer la recuperación de los tejidos.

Un tejido que conecta todo el cuerpo

La fascia ha dejado de ser un tejido secundario para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la investigación anatómica y biomecánica. Su estudio está permitiendo comprender mejor cómo se mueve el cuerpo humano, cómo se distribuyen las fuerzas durante la actividad física y por qué algunos dolores persisten incluso cuando músculos y articulaciones parecen estar sanos.

A medida que la ciencia continúa explorando sus funciones, la fascia se perfila como una pieza clave para entender la compleja conexión entre estructura, movimiento y salud, recordándonos que el cuerpo humano funciona como un sistema integrado, donde cada tejido está relacionado con los demás.