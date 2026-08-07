Cuánto cuesta hoy contratar Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Spotify y otras plataformas en Argentina

Las plataformas de streaming continúan siendo una de las principales opciones de entretenimiento para los argentinos, con propuestas que abarcan películas, series, deportes, música, documentales y podcasts. Sin embargo, al momento de elegir un servicio no solo importa el contenido disponible, sino también el costo mensual y las prestaciones que ofrece cada plan.

Actualmente, cada plataforma presenta diferentes modalidades de suscripción que varían según la cantidad de dispositivos permitidos, la calidad de imagen, la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión y la presencia o no de publicidad. Además, en algunos casos es necesario considerar los impuestos que se suman al precio informado.

Los principales precios

Entre las plataformas de video, Netflix ofrece tres planes: Básico por $8.999, Estándar por $14.999 y Premium por $19.999 mensuales, a los que pueden sumarse impuestos cuando corresponda. También permite agregar miembros extra por $5.399 al mes.

Amazon Prime Video mantiene una única suscripción de $6.499 mensuales, posicionándose como una de las opciones más económicas del mercado.

Por su parte, HBO Max cuenta con tres alternativas: un plan con anuncios desde $7.390, un plan Estándar por $9.590 y un plan Platino por $11.490 mensuales, además de la posibilidad de contratar la suscripción anual con descuento.

En el caso de Disney+, las opciones parten desde $8.263,64 para el plan con anuncios, $10.742,98 para el plan Estándar y $16.528,10 para el plan Premium, que incluye acceso completo a los contenidos deportivos de ESPN.

Para los amantes del cine independiente, MUBI ofrece un único plan de $9.999 por mes, con acceso a un catálogo especialmente curado de producciones de autor.

Música y videos sin publicidad

En el segmento musical, Spotify Premium mantiene cuatro modalidades: Individual por $3.299, Estudiantes por $1.799, Dúo por $4.399 y Familiar por $5.499 mensuales.

Por su parte, YouTube Premium informa precios finales con impuestos incluidos. El plan Individual cuesta $4.499, el plan para dos personas $6.699, el Familiar $10.299, mientras que YouTube Premium Lite tiene un valor de $2.699 mensuales.

Qué tener en cuenta antes de contratar

Más allá del precio, los especialistas recomiendan comparar la cantidad de dispositivos habilitados, la calidad de reproducción, las funciones de descarga y verificar si los valores publicados incluyen impuestos o si estos se agregan al momento de la facturación. Con una amplia variedad de planes y precios, cada usuario puede elegir la alternativa que mejor se adapte a su presupuesto y al tipo de contenido que consume habitualmente.