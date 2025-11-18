El mini vóley cerró el año con un gran encuentro y destacados resultados

Inferiores

El equipo de Mini Vóley de “Chupa” dijo presente en el último torneo del año, una jornada que reunió a una gran cantidad de jugadoras y jugadores dispuestos a disfrutar, aprender y cerrar la temporada de la mejor manera.

La profesora Milena Saccani destacó el entusiasmo mostrado por el grupo durante todo el encuentro y expresó un especial agradecimiento a las familias por el compromiso y el acompañamiento constante. “Se termina un lindo año, lleno de aprendizajes y logros”, señaló, celebrando el crecimiento deportivo y humano de cada participante.

La jornada dejó, además, un motivo especial para celebrar: Vera, Paz y Rosario se consagraron campeonas de Super Mini en su zona, obteniendo un trofeo que coronó su excelente desempeño.

Desde la disciplina felicitaron a todo el grupo por el esfuerzo y la dedicación.

