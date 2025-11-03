El Mini Vóley del Club Atlético María Juana dijo presente en el Encuentro de Bouquet

El pasado domingo, los más pequeños del Mini Vóley del Club Atlético María Juana participaron del Encuentro organizado por el Club Atlético Bouquet, donde vivieron una jornada llena de deporte, diversión y compañerismo.

Entre juegos, risas y partidos, los chicos disfrutaron de una experiencia inolvidable junto a sus compañeros y representantes de otras instituciones de la región. Además, el equipo tuvo un motivo especial para celebrar: Dante, Victoria, María Paz y Elisa se consagraron campeonas en su zona, trayendo a casa un merecido trofeo.

Desde la institución felicitaron a todos los niños y niñas por su entusiasmo y agradecieron el acompañamiento constante de las familias que estuvieron presentes durante la jornada.

🔜 El próximo y último encuentro de Mini Vóley del año será el 16 de noviembre en el Club Trebolense, cerrando una gran temporada de crecimiento y aprendizaje para las futuras promesas del vóley auriazul.