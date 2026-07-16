El misterio detrás de la extraña “pirámide” de la Antártida: la ciencia tiene una explicación

Una imponente formación rocosa ubicada en el corazón de la Antártida volvió a despertar la curiosidad de miles de personas en todo el mundo. Su sorprendente silueta, con cuatro caras bien definidas y una forma que recuerda a las pirámides de Egipto, alimentó durante años teorías sobre civilizaciones perdidas, construcciones humanas e incluso intervenciones extraterrestres. Sin embargo, los científicos aseguran que la realidad es mucho menos misteriosa, aunque igual de fascinante.

La estructura se encuentra en la cordillera Ellsworth, una de las cadenas montañosas más importantes del continente blanco. Gracias a imágenes satelitales difundidas por Google Earth, la montaña ganó notoriedad en redes sociales, donde comenzaron a circular todo tipo de hipótesis sobre su origen.

Los especialistas en geología explican que no se trata de una pirámide construida por el ser humano, sino de un nunatak, nombre que reciben los picos rocosos que sobresalen de las enormes capas de hielo en las regiones polares. Durante millones de años, la acción combinada del viento, el hielo, la nieve y los ciclos de congelamiento y deshielo fue modelando la roca hasta darle su característica apariencia piramidal.

Según los investigadores, la forma casi perfecta de la montaña es una consecuencia natural de la erosión sobre una roca de composición resistente. Los distintos frentes de desgaste actuaron de manera similar sobre sus caras, generando una geometría que, vista desde el aire, recuerda inevitablemente a las construcciones del antiguo Egipto.

A pesar de la explicación científica, la “pirámide de la Antártida” continúa siendo uno de los fenómenos geológicos más fotografiados y comentados del continente helado. Su aspecto inusual sigue alimentando documentales, publicaciones en internet y teorías conspirativas que hablan de ciudades ocultas, bases secretas o antiguas civilizaciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia arqueológica o científica que respalde esas hipótesis. Para la comunidad científica, la montaña representa un extraordinario ejemplo del poder de la naturaleza para crear formas sorprendentes, demostrando que millones de años de procesos geológicos pueden dar lugar a paisajes que parecen desafiar toda lógica.