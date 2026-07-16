Una final con acento argentino y español: Laia y Martín contaron cómo viven la previa del gran duelo mundialista

La cuenta regresiva para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España ya se vive con enorme expectativa en ambos países. En la mañana de la radio, Laia, oriunda de España, y Martín, argentino de San Francisco (Cba.), compartieron cómo palpitan un partido que tendrá un significado muy especial para ellos.

Durante la entrevista, ambos coincidieron en que la previa se vive con una mezcla de ansiedad, ilusión y respeto, ya que se enfrentarán dos selecciones con grandes figuras y un alto nivel futbolístico.

Laia contó que en España el clima es de mucha confianza, aunque también existe un enorme respeto por el vigente campeón del mundo. Destacó que los medios españoles analizan cada detalle del partido y que los hinchas sueñan con conquistar un nuevo título mundial.

Por su parte, Martín relató que, como argentino, vive la previa con la pasión característica de nuestro país. Señaló que la ilusión de volver a disputar una final mundialista moviliza a todos los argentinos, sin importar el lugar donde se encuentren.

La charla también dejó lugar para las bromas y el intercambio de opiniones sobre quién levantará la copa, siempre dentro de un clima de amistad y camaradería. Ambos coincidieron en que, más allá del resultado, será una final inolvidable entre dos de las mejores selecciones del torneo.

Mientras millones de personas alrededor del mundo esperan el pitazo inicial, Laia y Martín representan el espíritu que genera el fútbol: la posibilidad de unir culturas, compartir emociones y disfrutar de un espectáculo que trasciende fronteras.

Con Argentina y España listas para disputar el partido más importante del Mundial, la expectativa crece minuto a minuto y la pasión ya se hace sentir a ambos lados del océano.