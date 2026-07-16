Ariel Odasso vivió desde Dinamarca la clasificación de Argentina a la final del Mundial

La pasión por la Selección Argentina se hizo sentir en todos los rincones del planeta. Desde Dinamarca, el argentino Ariel Odasso compartió con la radio cómo vivió la emocionante victoria de la Scaloneta sobre Inglaterra por 2 a 1, un triunfo que depositó al equipo nacional en una nueva final de la Copa del Mundo.

Durante la entrevista, Odasso contó que siguió el partido rodeado de familiares, amigos y otros argentinos residentes en ese país europeo. A pesar de la distancia, aseguró que los nervios, la emoción y el orgullo se sintieron igual que si estuviera en Argentina.

Relató que, una vez consumada la remontada con el gol agónico de Lautaro Martínez, los festejos se trasladaron a las calles, donde la comunidad argentina celebró con banderas, camisetas, cánticos y bocinazos, despertando la curiosidad de muchos daneses que se acercaron para conocer el motivo de tanta alegría.

También destacó que, aunque el fútbol no tiene en Dinamarca la misma pasión popular que en Argentina, el Mundial despierta un gran interés y muchos siguieron la semifinal por televisión. Varios daneses, comentó, reconocieron el talento del conjunto argentino y el liderazgo de Lionel Messi en un partido que quedará en la memoria por la remontada conseguida en los minutos finales.

Para Ariel Odasso, vivir un momento tan importante lejos del país tiene un sabor especial. “Cuando juega Argentina, la distancia desaparece. Uno vuelve a sentirse en casa”, expresó, reflejando el sentimiento de miles de argentinos que, desde distintas partes del mundo, celebraron una nueva clasificación de la Selección a la gran final del Mundial.