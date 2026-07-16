El Senado dio media sanción al proyecto de Alcides Calvo para crear una nueva escuela secundaria en Frontera

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por el senador provincial Alcides Calvo, que propone la creación de una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la ciudad de Frontera, a partir de la transformación del actual Anexo de la E.E.S.O. N.º 1329 en una institución educativa autónoma.

La iniciativa tiene como objetivo dotar al establecimiento de independencia administrativa, pedagógica y educativa, fortaleciendo la oferta de nivel medio en una ciudad que registra un sostenido crecimiento poblacional y una mayor demanda de vacantes. De concretarse la aprobación definitiva del proyecto, Frontera contará con una segunda escuela secundaria orientada.

Al referirse a la aprobación en la Cámara Alta, el senador Alcides Calvo destacó la importancia de la iniciativa para la comunidad educativa.

“La educación es una herramienta fundamental para generar igualdad de oportunidades. Esta media sanción representa un paso muy importante para que Frontera cuente con una segunda escuela secundaria orientada, con identidad propia y mayores posibilidades de crecimiento, respondiendo a una necesidad planteada por directivos, docentes, estudiantes y familias de la comunidad”, expresó.

Asimismo, Calvo señaló que la independencia del actual anexo permitirá agilizar la gestión administrativa y pedagógica, acceder con mayor facilidad a programas y recursos específicos y proyectar nuevas orientaciones educativas acordes a las demandas actuales y del mercado laboral.

“La creación de una nueva escuela fortalecerá la formación de nuestros jóvenes sin que deban trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios”, agregó.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá realizar todas las acciones administrativas, legales y técnicas necesarias para la creación de la nueva institución, incluyendo la definición de su orientación educativa, la designación del personal docente, administrativo y de servicios, el equipamiento correspondiente y las obras de infraestructura que resulten necesarias para su funcionamiento.

El actual Anexo de la E.E.S.O. N.º 1329 fue creado en 2017 y, desde entonces, consolidó un importante crecimiento en su matrícula y una identidad institucional propia. Entre sus propuestas educativas se destaca la orientación en Informática, pionera en la Región VIII de Educación, además de proyectos vinculados con Robótica, Programación, Energía y Sustentabilidad.

Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe. De ser aprobado, permitirá concretar una demanda histórica de la comunidad educativa de Frontera y fortalecer la educación pública en el departamento Castellanos, ampliando las oportunidades de formación para los jóvenes de la ciudad.