Maríajuanenses relataron cómo vivieron la histórica clasificación de Argentina a la final del Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo se vivió con una emoción especial dentro y fuera del país. En diálogo con la radio, dos mariajuanenses compartieron cómo experimentaron el triunfo albiceleste desde distintos puntos de la Argentina, demostrando que la pasión por la Scaloneta no conoce distancias.

Verónica “Vero” Suárez, desde Puerto Madryn, contó una experiencia muy particular. Al momento del partido viajaba en un micro y el recorrido se vio interrumpido por un accidente en la ruta, obligando al vehículo a permanecer detenido durante varios minutos. Lejos de ser un inconveniente, la situación terminó convirtiéndose en una oportunidad para que pasajeros y chofer siguieran juntos el encuentro.

Entre celulares, radios y mucha expectativa, los viajeros vivieron cada jugada con los nervios propios de una semifinal del Mundial. Cuando llegó el gol que selló la clasificación argentina, el micro estalló en un festejo espontáneo que unió a personas que, hasta ese momento, solo compartían el mismo viaje.

Por su parte, Fernando Barceló, desde Mendoza, relató el clima de alegría que se apoderó de la provincia tras el pitazo final. Contó que miles de personas salieron a las calles con banderas argentinas para celebrar una nueva clasificación a la final del mundo, con bocinazos, cánticos y caravanas que se extendieron durante varias horas.

Fernando destacó que el triunfo volvió a reunir a familias y amigos frente a la televisión y aseguró que, una vez finalizado el encuentro, la emoción se trasladó a los principales espacios públicos, donde los hinchas compartieron abrazos y festejos con la ilusión intacta de volver a levantar la Copa del Mundo.

Las historias de Vero y Fernando reflejan cómo un mismo sentimiento logró unir a argentinos de diferentes provincias y situaciones. Ya sea arriba de un micro detenido en plena ruta o en las calles mendocinas colmadas de hinchas, la clasificación de la Selección volvió a demostrar que el fútbol tiene la capacidad de emocionar y conectar a los argentinos sin importar el lugar donde se encuentren.