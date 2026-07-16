Javier Paschetta habló del desafío de clasificar al Mundial de Irlanda 2028

El taekwondista Javier Paschetta, IV Dan de Taekwon-Do ITF e integrante de la Asociación de Taekwon-Do del Oeste Santafesino, dialogó con la radio luego de comenzar oficialmente el proceso clasificatorio hacia el Campeonato Mundial de Irlanda 2028, un desafío que demandará tres años de competencias y una gran regularidad para lograr un lugar en la Selección Argentina.

El pasado fin de semana, Javier participó del Argentina Taekwon-Do Tour (ATT) disputado en la ciudad de Resistencia, Chaco, acompañado por Luz Paschetta (Gup Rojo), dando el primer paso de un exigente calendario nacional organizado por la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF.

Durante la entrevista, Paschetta explicó que el sistema de clasificación cambió respecto de ediciones anteriores y ahora se extenderá durante las temporadas 2026, 2027 y 2028, con un ranking acumulativo que premiará la constancia y el rendimiento de cada competidor.

Cada resultado obtenido en los torneos oficiales permitirá sumar puntos para el ranking nacional, que será determinante a la hora de conformar el seleccionado argentino que viajará a Irlanda.

El calendario clasificatorio contempla un máximo de 61 puntos distribuidos a lo largo de los tres años: hasta 22 puntos en 2026, 30 puntos en 2027 y 9 puntos en 2028.

En las fechas del Argentina Taekwon-Do Tour, los competidores suman 3 puntos por el primer puesto, 2 por el segundo y 1 por el tercero. A su vez, el Campeonato Nacional otorgará hasta 5 puntos, mientras que las competencias selectivas previstas para 2027 y 2028 serán las de mayor importancia, con hasta 9 puntos para el ganador de cada categoría.

Desde la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF señalaron que este nuevo formato busca valorar el esfuerzo sostenido de los deportistas durante todo el ciclo mundialista, fomentar la participación de atletas de todo el país y contemplar las largas distancias que muchos deben recorrer para competir.

Tras la primera experiencia en Resistencia, Javier Paschetta destacó la importancia de comenzar sumando desde el inicio del proceso y remarcó que cada torneo será clave para mantenerse en los primeros lugares del ranking.

El circuito continuará este año con nuevas competencias en Santiago del Estero, Córdoba, Río Grande y el Campeonato Nacional en Buenos Aires, donde Javier y Luz buscarán seguir acumulando experiencia y puntos con el gran objetivo de representar a la Argentina en el Mundial de Taekwon-Do ITF Irlanda 2028.

Para los representantes de la Asociación de Taekwon-Do del Oeste Santafesino, el sueño mundialista ya comenzó y cada competencia será un paso más hacia la posibilidad de vestir la camiseta argentina en la máxima cita internacional de la disciplina.