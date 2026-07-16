María Juana ya palpita sus Fiestas Patronales 2026: Zulma Maciel confirmó los primeros artistas

En la mañana de la radio, la presidenta comunal de María Juana, Zulma Maciel, adelantó importantes novedades sobre las Fiestas Patronales 2026 y confirmó los dos primeros espectáculos musicales que formarán parte de una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.

Durante la entrevista, Maciel expresó su entusiasmo por el trabajo que viene realizando la Comuna para organizar un evento pensado para que vecinos y visitantes disfruten de dos jornadas cargadas de música, encuentros y propuestas para toda la familia.

Los primeros artistas confirmados son La Callejera, que se presentará el domingo 16 de agosto, y la cantante Valentina Márquez, quien subirá al escenario el lunes 17 de agosto.

Ambos espectáculos se desarrollarán en la Plaza San Martín, epicentro de los festejos patronales y punto de encuentro de miles de personas que cada año participan de esta tradicional celebración.

La presidenta comunal destacó que las Fiestas Patronales representan mucho más que una propuesta artística, ya que constituyen un espacio para fortalecer la identidad de María Juana, promover el encuentro entre vecinos y compartir en comunidad una de las fechas más importantes del calendario local.

Además, adelantó que en los próximos días se darán a conocer nuevos artistas y actividades que completarán la programación de María Juana Vibra 2026, una edición que promete convocar a un gran marco de público.

Con los primeros shows ya confirmados, la cuenta regresiva comenzó oficialmente y María Juana se prepara para vivir un fin de semana lleno de música, cultura y celebración en honor a sus Fiestas Patronales.