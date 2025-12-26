¿El secreto para un corazón joven? Un estudio revela el rol clave del nervio vago en la salud cardíaca

Un reciente estudio científico puso el foco en un protagonista poco explorado de la salud cardiovascular: el nervio vago derecho. La investigación demostró que su preservación —e incluso su restauración parcial— cumple un rol fundamental en el envejecimiento del corazón, la recuperación tras cirugías y la prevención de la insuficiencia cardíaca, abriendo nuevas perspectivas para la cardiología moderna.

El trabajo fue liderado por investigadores de la Escuela de Estudios Avanzados Sant’Anna de Pisa, Italia, y publicado en la prestigiosa revista Science Translational Medicine. El estudio integra medicina experimental y bioingeniería cardiovascular, y señala que mantener la conexión entre el corazón y el nervio vago derecho es clave para conservar la funcionalidad y longevidad del tejido cardíaco.

El nervio vago y la juventud del corazón

El nervio vago forma parte del sistema nervioso autónomo y regula funciones vitales como la frecuencia cardíaca y la respuesta al estrés. Según los investigadores, la pérdida de esta inervación, frecuente durante cirugías torácicas o trasplantes, acelera el envejecimiento del corazón y reduce su capacidad de adaptación ante esfuerzos fisiológicos.

El profesor Vincenzo Lionetti, responsable del estudio, fue contundente: “Cuando se pierde la integridad de la conexión con el nervio vago, el corazón envejece más rápidamente”. En la misma línea, el cardiólogo y experto en longevidad Eric Topol destacó que preservar esta conexión ayuda a mantener la “juventud” del órgano.

Restaurar la conexión: una estrategia innovadora

Ante la falta de soluciones eficaces para reparar la inervación vagal dañada, el equipo científico desarrolló una estrategia experimental utilizando un modelo animal de minicerdo, cuyo sistema cardiovascular es comparable al humano.

En este modelo se implantó un conducto nervioso biodegradable, fabricado con quitosano y poli-ε-caprolactona, para restablecer el nervio vago derecho tras su sección quirúrgica.

Los resultados fueron alentadores: incluso con una recuperación parcial del 20% de las fibras nerviosas, se observaron mejoras significativas en el rendimiento cardíaco, menor desincronía diastólica y una reducción de los marcadores de envejecimiento y estrés oxidativo.

La cardióloga Anar Dushpanova, integrante del equipo, explicó que “incluso una restauración parcial de la conexión es suficiente para contrarrestar los mecanismos de remodelación adversa y preservar la contractilidad cardíaca”.

Bioingeniería al servicio del corazón

Uno de los avances más destacados fue el desarrollo de una neuroprótesis implantable y bioabsorbible, creada por el Instituto de Biorrobótica, dirigido por Silvestro Micera. Este dispositivo puede colocarse en el tórax para favorecer la regeneración espontánea del nervio vago a nivel cardíaco, ofreciendo una alternativa concreta en la cardiología reconstructiva.

Según explicó el coautor Eugenio Redolfi Riva, esta innovación representa un puente entre el daño neural accidental y la recuperación funcional del corazón, con un alto potencial clínico y menor invasividad.

Un cambio de paradigma en cardiología

El estudio propone un nuevo enfoque en el tratamiento cardiovascular: no limitarse a tratar las consecuencias, sino prevenir el daño desde el momento de la cirugía, incorporando estrategias de preservación o restauración del nervio vago derecho.

De confirmarse estos resultados en ensayos clínicos en humanos, esta tecnología podría marcar el inicio de una nueva era en la protección cardíaca, con cirugías más seguras, menor riesgo de insuficiencia cardíaca y una mejor calidad de vida a largo plazo.

La conexión entre el nervio vago y el corazón, durante años subestimada, podría convertirse en una de las claves fundamentales para un corazón más joven, fuerte y saludable.





Fuente: Infobae