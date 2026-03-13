El Senado santafesino dio media sanción a la nueva Ley Orgánica de Municipios

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Municipios, una normativa que busca reorganizar las administraciones locales de la provincia en el marco de lo establecido por la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

La iniciativa fue tratada en la sesión N.º 2 del cuerpo legislativo y contó con la participación del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien acompañó la aprobación del proyecto que ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para su sanción definitiva.

Entre los principales cambios que propone la ley se encuentra la transformación institucional de las actuales comunas, que pasarán a constituirse como municipios según su cantidad de habitantes. En este esquema, la función ejecutiva quedará a cargo de un intendente, mientras que el rol legislativo será ejercido por Comisiones Municipales en localidades de menor población o por Concejos Municipales en ciudades con mayor cantidad de habitantes.

Las comisiones municipales estarán integradas por tres miembros en localidades de hasta 3.000 habitantes y cinco integrantes en municipios de entre 3.000 y 10.000 habitantes. En tanto, a partir de los 10.000 habitantes se conformarán concejos municipales, cuya cantidad de concejales variará según la población de cada localidad.

Además, los integrantes de las comisiones y los concejales serán elegidos por voto directo de los vecinos, con mandatos de cuatro años y posibilidad de una sola reelección consecutiva. En municipios de más de 20.000 habitantes, los concejos se renovarán por mitades cada dos años.

Tras la aprobación del proyecto, Alcides Calvo destacó que la iniciativa surge a partir de la reforma constitucional de 2025 y tiene como objetivo modernizar el funcionamiento del Estado y ordenar las administraciones locales. También remarcó que la normativa contempla herramientas para avanzar en procesos de regionalización, conformación de áreas metropolitanas y mayor participación de los gobiernos locales en áreas como salud, educación y prevención social del delito.

De obtener la aprobación en Diputados, la nueva ley marcará un cambio estructural en la organización institucional de las localidades de la provincia de Santa Fe, estableciendo un nuevo esquema de gobierno para los municipios santafesinos.