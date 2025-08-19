El Sub 13 del Club Atlético María Juana participó del Gran Prix en San Jorge

El pasado viernes se disputó una nueva fecha del Gran Prix Sub 13 de la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino (ACVOS) en las instalaciones del Club Atlético San Jorge, con la participación de los equipos formativos de la región.

El Sub 13 del Club Atlético María Juana tuvo una jornada de intensa competencia. En la fase inicial cayó por 2-0 ante Trebolense y por 2-0 frente a Ceci BBC. Sin embargo, en el cruce definitorio, el equipo logró recuperarse y obtuvo una importante victoria por 2-0 frente al local, San Jorge.

Una experiencia enriquecedora para seguir sumando rodaje y crecimiento deportivo en la categoría formativa.