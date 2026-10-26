El Taller Comunal de Gimnasia Artística participó de un encuentro en Carlos Pellegrini

El pasado domingo, 33 alumnos del Taller Comunal de Gimnasia Artística participaron de un encuentro deportivo realizado en el Club San Martín de Carlos Pellegrini, donde compartieron una jornada de aprendizaje, compañerismo y crecimiento.

La actividad permitió a los gimnastas demostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia enriquecedora junto a participantes de otras instituciones, promoviendo el intercambio y la integración a través del deporte.

Durante la jornada, los alumnos pudieron poner en práctica lo aprendido en sus clases, fortalecer sus conocimientos y continuar desarrollándose en esta disciplina, en un ambiente de entusiasmo y acompañamiento.

La participación en este tipo de encuentros representa una importante oportunidad para fomentar el deporte, la convivencia y el trabajo en equipo, además de motivar a los jóvenes a seguir creciendo y disfrutando de la gimnasia artística.

Una experiencia positiva para los 33 integrantes del taller, que compartieron una jornada especial y sumaron nuevos aprendizajes dentro de su formación deportiva.