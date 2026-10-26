Taekwondistas de María Juana y la región se destacaron en el Campeonato Challenger del Interior

Los representantes de la Escuela del Oeste Santafesino de Taekwondo tuvieron una destacada participación el pasado fin de semana en el Campeonato Challenger del Interior, disputado en la ciudad de San Francisco, donde consiguieron importantes resultados en las modalidades de forma, forma por equipo y combate.

La competencia reunió a deportistas de distintas localidades y permitió a los taekwondistas de María Juana y la región demostrar su preparación y nivel competitivo, con numerosas actuaciones que se tradujeron en podios.

En la modalidad de forma por equipo, Juliana Samuesky y Maira López consiguieron el primer puesto. Además, ambas se destacaron en las competencias individuales: Juliana obtuvo el primer lugar en forma, mientras que Maira finalizó segunda. En combate, López volvió a quedarse con el primer puesto y Samuesky alcanzó la segunda posición.

También tuvo una destacada actuación Nicolás, representante de Sastre, quien logró el primer puesto en forma y el segundo lugar en combate.

Por su parte, Valentín Starna consiguió el primer puesto en combate y el tercer lugar en forma. Santiago Bocchio finalizó segundo en combate, mientras que Lautaro Molinero obtuvo el tercer puesto en combate y el segundo en forma. Además participó Jazmin Cornalis,

Los resultados reflejan el trabajo y la dedicación de los deportistas, así como el compromiso de la Escuela del Oeste Santafesino de Taekwondo con la formación y el crecimiento de sus alumnos.

La participación en San Francisco dejó un balance muy positivo para la delegación de María Juana y la región, que continúa sumando experiencia y podios en las competencias de taekwondo.