“La Argentina de los Barcos” llevó la historia y las raíces inmigratorias de Santa Fe a Buenos Aires

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, acompañó la presentación de la obra musical “La Argentina de los Barcos”, del músico y compositor rafaelino Julián Ratti, en la Casa de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta artística puso en valor las raíces inmigratorias, la memoria colectiva y la identidad cultural de Santa Fe y, especialmente, de la región de la pampa gringa.

El encuentro contó con la presencia del director de la Casa de Santa Fe, Hernán Rossi, quien recibió al legislador junto a la Lic. Natalia Aquilino, integrantes del equipo de la obra, autoridades, representantes de medios de comunicación, artistas y público en general.

La presentación tuvo como protagonistas a Julián Ratti, autor de la obra, acompañado por Hugo Erbetta, responsable de las narraciones, y Edgar Ferrari, en guitarra, quienes ofrecieron una propuesta que combina música, imágenes y relatos para recuperar las historias de quienes llegaron desde Europa y contribuyeron a construir las comunidades de nuestra región.

“La Argentina de los Barcos” nació como un homenaje de Ratti a la memoria de su abuelo y, a partir de esa historia familiar, se transformó en una expresión artística que recupera las vivencias de los inmigrantes, sus tradiciones, el trabajo y el esfuerzo que marcaron el desarrollo de los pueblos santafesinos.

A través de canciones y narraciones, la obra recorre la formación de la identidad cultural de la región, destacando el aporte de las distintas colectividades y las raíces que dieron forma a la denominada pampa gringa.

Durante la presentación, Calvo destacó la importancia de llevar esta expresión cultural santafesina a la capital del país y señaló que la propuesta permite compartir una parte de la historia y la identidad de las comunidades de la provincia.

“Llevar esta obra a la Casa de Santa Fe significa también llevar una parte de nuestra historia y de nuestra identidad a través de Julián Ratti, expresando a través de su música una cultura construida a partir de las historias, las tradiciones y el trabajo de quienes hicieron de esta región su lugar, a partir de su llegada desde Europa”, expresó el senador.

Asimismo, remarcó que la presentación permitió proyectar en Buenos Aires una expresión cultural nacida en el territorio santafesino, que recupera la memoria colectiva y destaca las raíces que forman parte de la identidad de sus comunidades.

Finalmente, Calvo agradeció al Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, al director de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, Hernán Rossi, y a los colaboradores de la institución por la predisposición para recibir y acompañar este encuentro cultural.

La presentación de “La Argentina de los Barcos” constituyó una oportunidad para acercar la historia, la música y las tradiciones de Santa Fe a nuevos públicos, reafirmando el valor de la cultura como herramienta para preservar la memoria y fortalecer la identidad regional.