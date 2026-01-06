“El tiempo de las moscas”, la serie argentina que es furor en Netflix y conquista al público internacional

Netflix continúa apostando fuerte por las producciones argentinas y el resultado vuelve a ser contundente. “El tiempo de las moscas”, la nueva serie protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson, se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma desde su estreno a comienzos de enero, generando gran repercusión tanto en Argentina como en otros países.

La ficción se destaca por una combinación eficaz de drama social, suspenso psicológico y humor negro, una fórmula que atrapa desde los primeros minutos y sostiene el interés capítulo a capítulo. Con una realización cuidada y una narrativa intensa, la serie logra posicionarse como uno de los lanzamientos más sólidos del audiovisual argentino reciente dentro del streaming.

La historia está basada en el universo literario de la escritora Claudia Piñeiro, tomando como referencia las novelas Tuya y El tiempo de las moscas. A partir de ese material, la adaptación construye un relato en el que el pasado y el presente de las protagonistas se cruzan de manera constante, dando lugar a la revelación de secretos, conflictos no resueltos y nuevas tensiones que marcan el pulso de la trama.

El eje del relato gira en torno a Inés, interpretada por Nancy Dupláa, quien recupera la libertad luego de cumplir quince años de prisión por el asesinato de la amante de su exmarido. Su salida de la cárcel no implica un punto final, sino el inicio de una etapa cargada de desafíos: un mundo que ya no reconoce, vínculos rotos y la necesidad de reconstruir su identidad desde cero.

En ese recorrido aparece Mariana “La Manca” Suárez, personaje a cargo de Carla Peterson, una mujer compleja y carismática que se convierte en una aliada inesperada. Juntas conforman una dupla singular, atravesada por tensiones, ironías y una complicidad que se va fortaleciendo frente a nuevas situaciones límite. La relación entre ambas es uno de los grandes aciertos de la serie y sostiene buena parte de su potencia dramática.

A lo largo de los episodios, la ficción explora temas profundos como la culpa, la estigmatización social, la justicia, la amistad, el paso del tiempo y las segundas oportunidades, con una mirada crítica y contemporánea. Los diálogos filosos, el ritmo narrativo y una atmósfera envolvente refuerzan un clima de permanente inquietud, sin resignar momentos de humor ácido que alivian la tensión.

El elenco se completa con actuaciones destacadas de Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Carlos Belloso, Jimena Anganuzzi, Julia Dorto, Diego Gentile, María Rosa Fugazot, Lola Berthet y Mercedes Moltedo, entre otros, aportando solidez y profundidad a una historia coral que amplía el universo de las protagonistas.

Con una fuerte impronta femenina y un relato que interpela al espectador, “El tiempo de las moscas” se consolida como una de las series argentinas más relevantes disponibles en Netflix. Su éxito reafirma el interés del público por historias locales con identidad propia, capaces de dialogar con problemáticas universales y de competir en calidad dentro del escenario global del streaming.

