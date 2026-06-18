El Torneo Tres Ligas Femenino tendrá acción este fin de semana en El Trébol

El fútbol femenino regional volverá a ser protagonista este fin de semana con una nueva fecha del Torneo Tres Ligas de Primera División, certamen que reúne a equipos de las ligas Rafaelina, San Martín y Ceresina, fortaleciendo el desarrollo y la competencia entre instituciones de distintas localidades.

La jornada se disputará el próximo domingo 21 de junio en la cancha de El Expreso de El Trébol, donde se llevarán a cabo tres encuentros que prometen emociones y buen nivel futbolístico.

La programación comenzará a las 11:00 horas con el duelo entre 9 de Julio de Rafaela y Atlético de Rafaela. Luego, desde las 12:30 horas, será el turno del enfrentamiento entre Atlético San Jorge y Ferro Dho, mientras que la fecha se completará a las 14:00 horas con el partido que protagonizarán El Expreso de El Trébol y Unión de Sastre.

El Torneo Tres Ligas continúa consolidándose como una importante plataforma para el crecimiento del fútbol femenino en la región, brindando mayores oportunidades de competencia y fortaleciendo el desarrollo deportivo de las jugadoras.

La invitación está abierta para que familiares, simpatizantes y amantes del fútbol acompañen una nueva jornada de este certamen que sigue impulsando el crecimiento y la visibilidad del fútbol femenino en el centro oeste santafesino.