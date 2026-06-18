Estudiantes de María Juana se destacaron en el certamen Formando Emprendedores y clasificaron a la instancia provincial

Alumnos de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380, de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” y de la EESOPI 2040 “Santa María de los Ángeles”, donde se realizó el encuentro, participaron recientemente de una nueva edición del certamen Formando Emprendedores, una propuesta educativa que combina aprendizaje, estrategia y trabajo en equipo a través de la simulación empresarial.

La competencia, organizada por Omega Simulaciones, funciona como un juego de negocios en el que grupos de estudiantes asumen la conducción de una empresa virtual. A partir de información de mercado y distintos escenarios económicos, los participantes deben tomar decisiones estratégicas relacionadas con producción, ventas, inversiones y administración, poniendo en práctica conocimientos adquiridos en el aula.

Entre los resultados más destacados, el equipo de 4° año de la EESOPI N° 8143, integrado por Agostina Grosso, Milagros Zurbriggen, Lucía Stuber y Malena Canalis, logró una sobresaliente actuación que le permitió obtener la clasificación a la instancia provincial, que se desarrollará en octubre en la ciudad de Santa Fe.

El programa Formando Emprendedores busca desarrollar habilidades fundamentales para el futuro de los jóvenes, como el trabajo colaborativo, el liderazgo, el pensamiento estratégico y la resolución de problemas. Además, permite integrar de manera práctica contenidos vinculados a matemáticas, economía, administración y gestión empresarial.

La clasificación a la etapa provincial representa un importante reconocimiento al compromiso y la preparación de las estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de medirse con equipos de distintos puntos de la provincia y continuar fortaleciendo sus conocimientos en un entorno de aprendizaje innovador.

Desde las instituciones educativas destacaron la participación de todos los alumnos que formaron parte del certamen, valorando especialmente este tipo de experiencias que acercan a los jóvenes al mundo empresarial y fomentan el espíritu emprendedor desde las aulas.