El Tribunal Federal de Rosario ratificó la prohibición de fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

En un fallo considerado histórico por su impacto ambiental y social, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario rechazó el pedido del intendente de Pergamino que solicitaba el levantamiento de la medida cautelar que prohíbe las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos cerca del casco urbano.

La medida, vigente desde 2019 por orden del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás tras la denuncia presentada por Sabrina Ortiz, establece una zona de resguardo de 1095 metros para las fumigaciones terrestres y 3000 metros para las aéreas. El Tribunal mantuvo estas restricciones al considerar que no se logró acreditar que el riesgo ambiental y sanitario haya sido neutralizado, y que las propuestas del municipio no ofrecían garantías suficientes.

El fallo contó con el respaldo del Fiscal Reynares Solari, de la querella encabezada por Sabrina Ortiz y del abogado ambientalista Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos), además de la participación de destacadas figuras internacionales y nacionales como Vandana Shiva, Sofía Gatica, el CELS y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, que intervinieron como amicus curiae.

En su resolución, los jueces Román Pablo Lanzon, Elena Beatriz Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz destacaron el principio precautorio de la Ley Nacional de Política Ambiental (Ley 25.675), enfatizando que la protección de la salud y del ambiente debe prevalecer frente a intereses económicos o productivos.

“No se demostró una alteración fáctica o normativa que amerite revisar la vigencia de las medidas, sobre todo si se tiene en cuenta que su finalidad es preventiva y destinada a cesar los efectos del delito ambiental investigado”, señala el fallo.

El tribunal además remarcó que levantar la medida “vaciaría de contenido la investigación judicial y consolidaría el daño que se intenta evitar”, reafirmando así la necesidad de mantener las restricciones hasta que existan pruebas científicas concluyentes sobre la ausencia de riesgo.

Este pronunciamiento judicial no solo consolida un precedente clave en materia de derecho ambiental, sino que también envía un mensaje al Congreso Nacional respecto del debate del llamado “Proyecto de Ley del Veneno”, que busca flexibilizar los controles sobre el uso de agrotóxicos.

Con este fallo, la justicia federal de Rosario reafirma el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, priorizando la salud pública y la sostenibilidad sobre los intereses del agronegocio.