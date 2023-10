Eliminatorias: la Selección Argentina enfrenta a Uruguay en la Bombonera

La Selección Argentina no hará de local ni en el estadio Monumental ni el “Mario Kempes” de Córdoba, sino que jugará en La Bombonera.

Finalmente, el partido entre la Selección Argentina y Uruguay a disputarse el próximo jueves 16 de noviembre por la quinta fecha de Eliminatorias Sudamericanas se llevará a cabo en La Bombonera y será comunicado en las próximas horas.

El estadio Monumental en el que se jugaron los dos primeros partidos, frente a Ecuador y Paraguay estará ocupados por varios shows musicales en los próximos días y esto obstaculizará la realización del encuentro frente al seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa, lo que motivó la decisión de AFA de trasladar el encuentro al Mario Kempes, con una manera también de llevar al campeón del mundo al interior del país.

Pero esta decisión no fue recibida de buen grado por el técnico Lionel Scaloni y sus dirigidos, aunque no por el hecho de ir a Córdoba, sino por tener que realizar un viaje más en esta complicada ventana de fecha FIFA, en la que enfrentará a los dos equipos más fuertes de las Eliminatorias, Uruguay y Brasil.

Esta posición se debe a que si la Selección Argentina juega en Córdoba deberá viajar un día antes a esa ciudad y volver en la madrugada siguiente al predio de Ezeiza y 48 horas más tarde ir hacia Río de Janeiro para enfrentar a los brasileños en el estadio Maracaná por la sexta jornada. Por lo cual, este trajín, que se sumaría a los ya prolongados viajes que los capitaneados por Lionel Messi traerán acumulado desde Europa, es lo que en alguna medida el cuerpo técnico del seleccionado argentino pretende aliviar, aunque sea en una mínima parte.

Además, Scaloni y sus dirigidos están muy conformes con el piso del estadio de River Plate, que no tiene nada que envidiarles a los mejores clubes europeos, por lo que no quiere salir de allí, y si debe hacerlo como en este caso, al menos no tener que trasladarse en avión hacia el nuevo destino. Y este camino es el que finalmente transitará el representativo albiceleste desde el predio de AFA en Ezeiza a la Bombonera.