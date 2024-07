En el Área Social de la comuna local ayudan a que puedas inscribirte a los subsidios a la energía

Se relanzó la inscripción al RASE (Registro Acceso Subsidio Energía), para poder obtener los subsidios necesarios, en caso que corresponda, para reducir el monto a pagar en la factura de gas y de luz en los hogares del país.

Desde las oficinas de la Comuna de María Juana están ayudando a las personas que no sepan o no tengan acceso para poder realizarlo y por ello charlamos con la encargada al respecto, Aldana Cabrera del Área Social, quien informó como recibir ayuda y asesoramiento por parte del gobierno local.



Recordemos que es sumamente importante la inscripción de los usuarios categorizados, porque de no hacerlo, perderán el subsidio nacional a partir de la próxima liquidación de servicios públicos, con la posibilidad de duplicar o hasta triplicar el monto actual de la factura a abonar.

Para más información deben acercarce al Área Social de Comuna, los días miércoles, jueves y viernes de 8.00 a 12.00hs.