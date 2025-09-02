Entrenamiento Preselección U13: Atlético María Juana dice presente

La Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino confirmó la nómina de jugadores convocados para los

entrenamientos de la Preselección U13, y entre los elegidos aparecen dos representantes de Atlético María Juana.

Se trata de Theo Fontanesi y Fabricio Cornalis, quienes fueron citados para sumarse a las prácticas que reunirán a los mejores talentos de la categoría en la región. Para ambos, será una gran oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, representando al club y llevando bien alto los colores de la institución.

La convocatoria refleja el trabajo que viene realizando el Club Atlético María Juana en sus divisiones formativas bajo la conducción de Joaquín Elgotas y su cuerpo técnico.

En esta oportunidad el combinado del Oeste Santafesino es conducido por Daniel Mensa acompañado por Diego Ferrari y Manuel Silvano. El trabajo que desarrollarán es con la mira puesta en el certamen provincial que se disputará del 10 al 12 de Octubre.