Estanislao celebró 11 años de historia, sabores y encuentros en María Juana

El restaurante Estanislao cumplió 11 años de vida y se consolida como uno de los lugares elegidos por vecinos de María Juana y de toda la región para disfrutar de una propuesta gastronómica variada, con platos abundantes y un espacio pensado para compartir buenos momentos.

En la mañana de la radio charlamos con Beto Lora, uno de los impulsores de este proyecto que, junto a su gran familia, logró construir una identidad propia y mantener sus puertas abiertas durante más de una década, recibiendo diariamente a quienes buscan comer rico y disfrutar de una buena experiencia.

La historia de Estanislao también tiene raíces en el recorrido gastronómico de Beto, quien anteriormente estuvo al frente de otros restaurantes, como El Refugio y Caviahue. Esa experiencia fue parte del camino que desembocó en la creación de un lugar que logró ganarse el reconocimiento de los comensales.

Con el paso de los años, Estanislao trascendió las fronteras de María Juana. A sus clientes habituales de la localidad se suman personas de distintas ciudades de la zona que cada fin de semana se acercan para disfrutar de sus platos y compartir una salida gastronómica.

Una de las claves de su continuidad ha sido sostener una carta amplia y abundante, pero también renovarla e incorporar nuevas opciones de acuerdo con los gustos de los clientes. A esa propuesta se sumaron los desayunos y las meriendas, disponibles todos los días, ampliando las posibilidades para quienes eligen el lugar en distintos momentos de la jornada.

Detrás de estos 11 años hay trabajo cotidiano, dedicación y una familia que acompaña el proyecto para que cada visita sea una experiencia que invite a volver.

El aniversario encuentra a Estanislao con una historia construida alrededor de la gastronomía y los encuentros, y con el desafío de seguir creciendo sin perder aquello que lo convirtió en un punto de referencia para quienes disfrutan de comer bien en María Juana.