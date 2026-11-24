Experimentos con partículas subatómicas alimentan el debate sobre la retrocausalidad, una hipótesis que plantea que las decisiones sobre mediciones realizadas en el presente podrían estar relacionadas con la descripción de acontecimientos anteriores. No significa que sea posible cambiar el pasado, pero sí cuestiona algunas intuiciones sobre cómo funciona la causalidad.

La física cuántica vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas más desconcertantes de la ciencia: ¿es posible que una decisión tomada en el presente influya, de alguna manera, en cómo se describe un acontecimiento del pasado?

La idea se relaciona con la denominada retrocausalidad, una hipótesis explorada por algunos físicos en el campo de los fundamentos de la mecánica cuántica, a partir de experimentos que estudian el comportamiento de partículas, las mediciones y las correlaciones entre sistemas.

Aunque suele presentarse como la posibilidad de que el futuro modifique el pasado, la interpretación científica es mucho más cuidadosa. Los experimentos no demostraron que los acontecimientos ya ocurridos puedan cambiarse, sino que ciertas propiedades y resultados cuánticos no pueden comprenderse fácilmente con la lógica causal que utilizamos en nuestra vida cotidiana.

El experimento que desafía la lógica del tiempo

Uno de los fenómenos que alimenta estas discusiones es el llamado borrado cuántico de elección retardada, junto con experimentos de entrelazamiento cuántico.

En estas experiencias, los investigadores trabajan con partículas, como fotones, que pueden atravesar diferentes caminos dentro de un dispositivo experimental. Las condiciones de medición permiten determinar qué información puede obtenerse sobre esos recorridos y si se observan o no patrones de interferencia.

Lo desconcertante aparece en determinadas variantes: algunas decisiones sobre cómo medir las partículas se toman después de que otros eventos del experimento ya ocurrieron.

Esto abre una interrogante: si la elección de una medición posterior condiciona las correlaciones que se observan al analizar los resultados, ¿cómo debemos interpretar lo que sucedió anteriormente?

La mecánica cuántica permite calcular esas correlaciones, pero su interpretación genera debates entre científicos. Algunas propuestas exploran la posibilidad de considerar influencias retroactivas, mientras que otras explican los resultados sin necesidad de suponer que el pasado fue modificado.

Tres investigaciones que alimentan el debate

Distintos trabajos científicos han explorado estos fenómenos y sus implicancias.

Uno de ellos, publicado en 2013 en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), estudió un experimento de borrado cuántico con elecciones de medición causalmente desconectadas, utilizando fotones entrelazados y una configuración experimental que involucró una conexión de 144 kilómetros.

Otro trabajo, publicado por Asher Peres en el año 2000, abordó el entrelazamiento intercambiado con elección retardada, un escenario en el que determinadas mediciones pueden realizarse después de otros eventos relacionados con los sistemas cuánticos.

También se destaca una investigación publicada en Physical Review A en 2002, que analizó el borrado cuántico en un experimento de doble rendija, profundizando en la relación entre la información sobre el camino de una partícula y los patrones de interferencia.

Estos trabajos forman parte de una línea de investigación que busca comprender qué significa realmente la medición en el mundo cuántico y cómo se relacionan los conceptos de información, realidad y causalidad.

¿Se puede cambiar el pasado?

No existe evidencia experimental de que una persona pueda modificar acontecimientos pasados, enviar mensajes hacia atrás en el tiempo o alterar hechos históricos mediante una decisión presente.

La retrocausalidad es una interpretación o posibilidad teórica explorada en algunos modelos de física cuántica, pero no constituye una conclusión aceptada de manera general por la comunidad científica.

Lo que estos experimentos sí muestran es que el comportamiento de los sistemas cuánticos desafía muchas de las ideas intuitivas que tenemos sobre la realidad. En determinadas condiciones, las propiedades que podemos atribuir a un sistema dependen del contexto de medición, y las correlaciones entre partículas no responden a las explicaciones clásicas.

Una pregunta que sigue abierta

El debate sobre la retrocausalidad no se limita a la física experimental. También involucra cuestiones filosóficas sobre la naturaleza del tiempo, la realidad y la causalidad.

¿El pasado, el presente y el futuro son partes de una realidad física que existe de una manera más compleja de lo que percibimos? ¿O nuestra percepción del tiempo y la causalidad sigue siendo la mejor forma de interpretar los fenómenos, incluso en el mundo cuántico?

Por ahora, la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Pero los experimentos continúan mostrando que el universo, en su escala más fundamental, es mucho más extraño de lo que nuestra experiencia cotidiana permite imaginar.