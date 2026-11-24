Una investigación de la Universidad de California en San Francisco, realizada en ratones, encontró que una dieta rica en grasas durante apenas cuatro días puede intensificar la respuesta inflamatoria y dejar una huella duradera en los tejidos. El momento en que comienza la inflamación sería determinante.

Durante mucho tiempo, la ciencia relacionó la obesidad con el deterioro del sistema inmunitario y el aumento de los procesos inflamatorios. Sin embargo, una nueva investigación pone el foco en un aspecto menos conocido: la alimentación de apenas unos pocos días podría modificar significativamente la respuesta del organismo frente a una inflamación, incluso sin que exista sobrepeso.

El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y publicado el 28 de octubre en la revista científica Nature. Los resultados sugieren que el estado nutricional en el momento en que se inicia un proceso inflamatorio puede influir en su intensidad y en las consecuencias posteriores.

Según los investigadores, no necesariamente se requiere una alimentación poco saludable sostenida durante meses o años para generar cambios en el sistema inmunitario. En determinados contextos, una dieta rica en grasas durante apenas cuatro días podría ser suficiente para modificar la respuesta del organismo.

Cuatro días que pueden modificar la respuesta inflamatoria

Para realizar el experimento, los científicos alimentaron a ratones sanos y sin sobrepeso con una dieta alta en grasas durante cuatro días. Posteriormente, les aplicaron un estímulo inflamatorio en la piel mediante imiquimod, una sustancia utilizada en modelos experimentales que permite estudiar mecanismos relacionados con enfermedades inflamatorias, como la psoriasis.

Los animales desarrollaron una respuesta inflamatoria mucho más intensa, comparable con la observada en ratones obesos sometidos al mismo estímulo.

En cambio, los ratones obesos que recibieron una alimentación baja en grasas durante ese período previo presentaron una respuesta inflamatoria considerablemente más moderada.

Los resultados también mostraron que el efecto no se producía de la misma manera en cualquier momento, sino que dependía de la coincidencia entre la dieta rica en grasas y el inicio del proceso inflamatorio.

¿Qué ocurre dentro del organismo?

Los investigadores identificaron una cadena de mecanismos celulares que podría explicar el fenómeno. La alimentación rica en grasas favoreció el reclutamiento de neutrófilos, células del sistema inmunitario que participan en la primera respuesta ante amenazas, hacia el tejido afectado.

Estas células activaron el inflamasoma NLRP3, un complejo molecular que contribuye a la producción de interleucina-1 beta, una proteína que favorece la inflamación. A su vez, esta señal estimuló a los linfocitos TH17, que amplifican la respuesta inflamatoria.

El resultado fue una reacción más intensa y potencialmente más difícil de controlar.

La inflamación podría dejar una memoria en los tejidos

Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo fue lo que sucedió después de que el episodio inflamatorio inicial desapareció.

Semanas más tarde, los ratones volvieron a recibir un estímulo en la misma zona de la piel. Aunque ya habían recuperado una alimentación normal y la inflamación anterior había desaparecido, el tejido reaccionó de manera mucho más intensa.

Los científicos atribuyeron esta respuesta a las células T de memoria residentes, que permanecen en el tejido donde ocurrió la inflamación y conservan modificaciones epigenéticas que las preparan para reaccionar con mayor fuerza ante un nuevo estímulo.

Esta huella inmunológica se mantuvo durante seis meses y medio en los animales estudiados.

El fenómeno también fue observado en el pulmón, lo que sugiere que este mecanismo podría no limitarse exclusivamente a la piel.

El peso corporal no sería el único factor

La investigación cuestiona la idea de que el peso corporal por sí solo sea suficiente para explicar la intensidad de determinados procesos inflamatorios.

Los experimentos mostraron que animales sin obesidad podían desarrollar respuestas inflamatorias severas después de pocos días de alimentación rica en grasas, mientras que los ratones obesos que modificaron su dieta durante la ventana previa al estímulo presentaron reacciones más moderadas.

Incluso la administración de semaglutida, que mejoró indicadores metabólicos y redujo el peso de los animales, no logró disminuir la respuesta inflamatoria agravada por la dieta en este modelo experimental.

Los autores destacan que la alimentación, la actividad física y el descanso son factores que pueden influir en el funcionamiento del sistema inmunitario, aunque todavía quedan numerosos mecanismos por comprender.

El estudio fue realizado en animales, por lo que sus resultados no pueden extrapolarse directamente a seres humanos. Sin embargo, abre nuevas líneas de investigación sobre cómo los hábitos alimentarios en períodos breves pueden influir en los procesos inflamatorios y en la memoria inmunológica de los tejidos.