Estrenos imperdibles del fin de semana: lo nuevo en Netflix y Disney+ para ver en Argentina

Este fin de semana llega cargado de novedades en las principales plataformas de streaming. Tanto Netflix como Disney+ renuevan sus catálogos con producciones muy esperadas, ideales para disfrutar en casa con historias intensas, superhéroes, drama, suspenso y comedia.

Netflix: terror, drama y humor en dosis perfectas

🧟 Frankenstein – Estreno: 7 de noviembre

Guillermo del Toro regresa con su versión del clásico de Mary Shelley, ambientada en una Europa gótica del siglo XIX. El Dr. Pretorius revive experimentos prohibidos para crear vida artificial, desencadenando una historia profunda sobre la ambición, la soledad y la aceptación.

💔 Simplemente Alicia – Estreno: 5 de noviembre

Una serie cargada de secretos y emociones. Alicia lleva una doble vida: está casada con un escritor famoso y mantiene una relación paralela con un ex sacerdote. Un drama sobre los dilemas morales y las presiones sociales que marcan el destino de sus personajes.

😂 El show de Vince Staples – Estreno: 6 de noviembre

El reconocido rapero Vince Staples interpreta una versión ficticia de sí mismo en esta serie que combina sátira, humor y crítica social. Una mirada ácida y divertida sobre la fama, la identidad y las contradicciones de la vida cotidiana en Long Beach.

🌟 Disney+: superhéroes, poder femenino y nuevas historias

⚖️ Todas las de la ley – Estreno: 4 de noviembre

Creada por Ryan Murphy, esta serie sigue la vida de una abogada de divorcios que lidera un bufete integrado solo por mujeres. Casos mediáticos, conflictos personales y luchas de poder dan forma a una historia atrapante sobre el empoderamiento y la justicia.

🦸 Los 4 Fantásticos: Primeros pasos – Estreno: 5 de noviembre

Marvel presenta una nueva versión del equipo de superhéroes más emblemático. Reed, Sue, Johnny y Ben deberán aprender a usar sus poderes mientras enfrentan una amenaza cósmica que pondrá a prueba su unión y su humanidad. Acción, aventura y efectos de primer nivel para toda la familia.

Con estas diez producciones entre ambas plataformas, el fin de semana promete grandes momentos frente a la pantalla.

Desde los oscuros laboratorios de Frankenstein hasta la acción épica de Los 4 Fantásticos, hay opciones para todos los gustos y edades.