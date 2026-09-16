Eva Lucero habló en la radio sobre terapias alternativas y bienestar personal

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En la mañana de la radio, Eva Lucero visitó el estudio para contar de qué se tratan las distintas terapias alternativas y holísticas con las que trabaja, orientadas al bienestar personal y al autoconocimiento.

Durante la entrevista, explicó que su propuesta parte de una pregunta: ¿y si aquello que duele no fuera un castigo, sino un mensaje? Desde esa mirada, acompaña a personas que buscan detenerse, observar lo que están atravesando y comenzar un proceso de reflexión personal.

Entre las herramientas con las que trabaja se encuentran Reiki, Tameana, Tanatología, Constelaciones Familiares, canalización y rituales, cada una abordada como parte de un camino de búsqueda y transformación personal.

La propuesta apunta a mirar hacia el interior y reconocer cómo las propias experiencias y heridas pueden influir en la manera en que cada persona interpreta lo que sucede a su alrededor.

En ese sentido, Eva plantea que en determinadas situaciones el proceso no necesariamente consiste en intentar modificar todo lo externo, sino en comenzar a observarse, conocerse y trabajar sobre aquello que genera malestar.

Las terapias holísticas que ofrece buscan brindar un espacio de acompañamiento y reflexión para quienes desean explorar estas herramientas como parte de su bienestar personal.

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