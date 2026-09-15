Marcelo Notta contó la historia detrás de la donación de un riñón a su amigo Carlos Francone

En la mañana de la radio recibimos a Marcelo Notta, quien compartió una historia de amistad, solidaridad y una decisión que puede cambiar para siempre la vida de otra persona: la donación de uno de sus riñones a su amigo Carlos “Cali” Francone.

Marcelo contó cómo tomó la decisión de convertirse en donante vivo y atravesó los estudios y evaluaciones médicas necesarias para determinar si era compatible y podía realizar la donación. Finalmente, tuvo la posibilidad de donar su riñón izquierdo para que su amigo pudiera acceder a un trasplante.

La historia detrás de esta decisión está marcada por una amistad de muchos años y por el deseo de ayudar a Carlos en un momento particularmente importante de su vida. En la entrevista, Marcelo habló también de las emociones que atravesó durante todo el proceso y de la alegría de haber tenido la posibilidad de ayudar a una persona cercana.

La donación de órganos en vida es posible en determinados casos y bajo estrictas condiciones médicas y legales. En Argentina, los donantes vivos pueden donar un órgano o parte de un órgano cuando existe una relación prevista por la legislación y cuando los equipos médicos consideran que la intervención es segura para el donante. El proceso incluye numerosos estudios para evaluar la compatibilidad y la salud de quien dona.

Más allá del procedimiento médico, el relato de Marcelo pone el foco en el significado humano de una donación: dar una oportunidad a otra persona y acompañarla en un momento complejo.

Durante la charla en la radio, también quedó reflejada la importancia del vínculo entre ambos amigos y la enorme satisfacción de Marcelo por haber podido realizar este gesto.

La historia de Marcelo y Carlos se suma así a los testimonios que permiten comprender que detrás de cada trasplante existen personas, familias, decisiones y, muchas veces, historias de amistad que pueden cambiar una vida.