Jornada de trabajo y reflexión sobre Educación Musical en la región

Locales

La supervisora de la Zona I, Región III y VIII, Prof. Rosana Pavón, realizó una convocatoria a docentes y personal directivo del área de Educación Musical para participar de una jornada de trabajo y reflexión sobre los Diseños Curriculares Jurisdiccionales.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar en los principales lineamientos del área de Música y generar un espacio para analizar cómo estos contenidos pueden ser apropiados y puestos en diálogo con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en las instituciones educativas.

La jornada contó con la participación de la Prof. Lía Zili, integrante del equipo responsable de la escritura de los Diseños Curriculares Santafesinos correspondientes al área de Música.

Durante la actividad se abordaron aspectos vinculados con la implementación de los nuevos lineamientos curriculares, promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión entre docentes y equipos directivos.

La propuesta permitió generar un espacio de actualización y diálogo sobre la enseñanza de la Educación Musical, poniendo en común criterios y herramientas para acompañar las prácticas pedagógicas en las escuelas de la región.

Te puede interesar

  • EDUCACIÓN EN CUARENTENA

    María Elena Suppo, directora de E.E.M.P.A. María Juana comentó como se adaptan los docentes y alumnos (adultos) a estas nuevas formas de enseñanza con motivo…

  • GRANIZÓ EN LA REGIÓN

    Compartimos una nota que el senador Alcides Calvo brindó a colegas de LT10 sobre el monitoreo realizado en distintas localidades del departamento Castellanos luego de…

  • NEUROCIENCIA EN LA EDUCACIÓN

    El profe César Oitana nos habló de la inclusión de la Neurociencia y su avance a la educación. Como ayuda en el aprendizaje, pero entendiendo…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • EDUCACIÓN EN CUARENTENA

    César Maldonado, Director de E.E.S.O.P.I. 2040 charló con Mónica Barceló en la mañana de la radio como es enseñar en estos tiempos de Covid-19.Escuchalo en…