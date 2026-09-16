Jornada de trabajo y reflexión sobre Educación Musical en la región

La supervisora de la Zona I, Región III y VIII, Prof. Rosana Pavón, realizó una convocatoria a docentes y personal directivo del área de Educación Musical para participar de una jornada de trabajo y reflexión sobre los Diseños Curriculares Jurisdiccionales.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar en los principales lineamientos del área de Música y generar un espacio para analizar cómo estos contenidos pueden ser apropiados y puestos en diálogo con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en las instituciones educativas.

La jornada contó con la participación de la Prof. Lía Zili, integrante del equipo responsable de la escritura de los Diseños Curriculares Santafesinos correspondientes al área de Música.

Durante la actividad se abordaron aspectos vinculados con la implementación de los nuevos lineamientos curriculares, promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión entre docentes y equipos directivos.

La propuesta permitió generar un espacio de actualización y diálogo sobre la enseñanza de la Educación Musical, poniendo en común criterios y herramientas para acompañar las prácticas pedagógicas en las escuelas de la región.