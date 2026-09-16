La 7ª de Atlético María Juana vivió una jornada de fútbol y aprendizaje en Rosario

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El pasado lunes, los jugadores de la 7ª división de fútbol de inferiores del Club Atlético María Juana viajaron a Rosario para vivir una jornada diferente, marcada por el fútbol, el aprendizaje y la camaradería.

Los chicos disputaron un partido amistoso frente a las divisiones inferiores de Rosario Central, una oportunidad para compartir cancha, conocer otra forma de trabajo y sumar una experiencia que va más allá del resultado deportivo.

Durante la visita también recorrieron las instalaciones de Rosario Central y pudieron conocer de cerca cómo se desarrolla el fútbol y cómo se vive el día a día en una institución de la magnitud del club rosarino.

La jornada permitió además que los jugadores disfrutaran del viaje junto a sus compañeros y su profesor Gastón Esborraz, fortaleciendo los vínculos dentro del grupo y compartiendo una experiencia que seguramente quedará como uno de los recuerdos de esta etapa formativa.

Desde Atlético María Juana destacaron la importancia de este tipo de actividades, que permiten a los jóvenes conocer otras realidades, relacionarse con nuevos espacios deportivos y continuar aprendiendo dentro y fuera de la cancha.

El club agradeció especialmente a Rosario Central por recibir a toda la delegación y a las familias de los jugadores por acompañar a los chicos en un momento que estuvo cargado de fútbol, alegría y mucha felicidad.

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