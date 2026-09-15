Toy Story 5 llega al Cine Club de la Sociedad Italiana

El Cine Club de la Sociedad Italiana vuelve a abrir sus puertas con una propuesta para toda la familia. Este domingo 20 de septiembre a las 19 horas se proyectará “Toy Story 5”, la nueva entrega de la reconocida saga de Pixar y Disney.

En esta oportunidad, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes deberán enfrentarse a un nuevo desafío cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con ideas diferentes sobre lo que es mejor para Bonnie. La llegada de la tecnología pondrá en discusión el lugar de los juguetes y planteará una nueva aventura para la tradicional pandilla.

La película pertenece a los géneros animación y aventuras, está dirigida por Andrew Stanton, tiene una duración de 102 minutos y es distribuida por Disney.

“Toy Story 5” propone continuar la historia de una de las franquicias más reconocidas de la animación, esta vez abordando el vínculo entre los juguetes, la infancia y las nuevas tecnologías.

La función será el domingo 20 de septiembre a las 19:00 en la Sociedad Italiana.

Entradas:

General: $5.000

Socios: $4.000

Una nueva oportunidad para disfrutar del cine en pantalla grande y compartir en familia una de las películas animadas más esperadas del año.