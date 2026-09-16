Un Espacio Para Todos: música, creatividad y expresión a través de instrumentos creados por los chicos

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En Un Espacio Para Todos, los chicos participaron de una propuesta que combinó música, creatividad y expresión, acompañados por los profesores Giana Pautasso y Valentín Flores.

En el marco del Taller de Música, Expresión Corporal y Murga Comunitaria, los participantes trabajaron en la creación de sus propios instrumentos musicales a partir de distintos materiales.

La actividad permitió poner en juego la imaginación y la creatividad, transformando materiales en nuevos sonidos y generando una experiencia compartida a través de la música.

Además de aprender y experimentar con diferentes posibilidades sonoras, la propuesta busca brindar herramientas para que los chicos puedan expresarse, participar y disfrutar junto a sus compañeros, fortaleciendo el trabajo grupal.

Giana y Valentín acompañan semanalmente estas actividades, generando nuevos espacios para que cada participante pueda descubrir distintas formas de expresión a través de la música, el movimiento y la creación.

Con los instrumentos ya preparados, el próximo desafío será hacerlos sonar y continuar construyendo, entre todos, nuevas experiencias dentro de Un Espacio Para Todos.

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