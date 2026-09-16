Gastón Esborraz contó en la radio la experiencia de la 7ª de Atlético María Juana ante Rosario Central

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Gastón Esborraz, profesor de la 7ª división de fútbol del Club Atlético María Juana, para conocer detalles de la experiencia que vivieron los chicos durante su viaje a Rosario.

La delegación viajó para disputar un partido amistoso ante las divisiones inferiores de Rosario Central, en una jornada que permitió a los jugadores compartir cancha con chicos de una institución de gran trayectoria y, al mismo tiempo, conocer una realidad diferente dentro del fútbol formativo.

Además del partido, uno de los momentos destacados fue el recorrido por las instalaciones de Rosario Central. Los jugadores pudieron observar de cerca cómo se trabaja en una institución de esta magnitud, conocer sus espacios de entrenamiento y vivir durante unas horas una experiencia diferente a la que tienen habitualmente en María Juana.

Para Esborraz, este tipo de encuentros tienen un valor que va más allá de lo estrictamente futbolístico. La posibilidad de enfrentarse con otros jugadores, conocer nuevas metodologías y compartir una jornada fuera de la localidad permite que los chicos incorporen aprendizajes y fortalezcan los vínculos entre compañeros.

La experiencia también tuvo un significado especial para el propio Esborraz, quien conoce desde adentro el mundo de las inferiores de Rosario Central. El entrenador comenzó su formación futbolística en Atlético María Juana y tuvo posteriormente la posibilidad de integrar las divisiones formativas del club rosarino.

El viaje se convirtió así en una oportunidad para que los jugadores de Atlético María Juana pudieran disfrutar del fútbol, aprender, compartir entre compañeros y conocer otras realidades deportivas, acompañados por su profesor.

Desde la institución destacaron especialmente la recepción de Rosario Central y el acompañamiento de las familias, fundamentales para que los chicos pudieran disfrutar de una jornada que seguramente quedará como uno de los recuerdos importantes de su etapa en las divisiones inferiores.