Exitoso Torneo Abierto Nacional de Vóley en Atético María Juana

Una gran fiesta del vóley se vivió el fin de semana en María Juana con el desarrollo de una nueva edición del Torneo Abierto Nacional Femenino sub 14 y sub 18 que consagró a Atlético Sastre en la divisional menor y a Banco Provincial de Santa Fe en la mayor.

Gentileza: Club Atlético María Juana Gentileza: Club Atlético María Juana Gentileza: Club Atlético María Juana



El fin de semana el Club Atlético María Juana fue el epicentro del vóley nacional con la llegada de 28 equipos de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Dos grande jornadas se vivieron en las canchas del estadio “Edgar Rivolta” y en las del salón de usos múltiples de la Escuela Fiscal N°398.



Ante un gran marco de público, que se dio cita para disfrutar de la disciplina, la competencia tomo color y calor a medida que iban pasando los juegos y las instancias. Atlético María Juana dio batalla en sus dos categorías, en sub 14 cayó en semifinales de Copa de Plata y terminó en tercera colocación; mientras que en sub 18 fue derrotado en semifinales de Copa de Oro y finalizó en cuarta posición cerrando un torneo maravilloso, sumando experiencia, juego y formación.

Los grandes ganadores de esta nueva edición fue Atlético Sastre que se coronó en categoría sub 14 tras imponerse por 2 sets a 1 a Naútico de Rosario. En tanto, en sub 18 el campeón fue Banco Provincial “A” de Santa Fe tras vencer su par Banco Provincial “B”.



Un vez más, “María Juana habla de Vóley”, con una gran convocatoria de equipos, público en general y un trabajo enorme de la subcomisión de la disciplina “auriazul” que año tras año hacen que la competencia tome relevancia y brille.



RESULTADOS:

CATEGORIA SUB 14

Copa de oro

Campeón sastre

Sub campeón nautico A



Copa de plata

Campeón Libertad

Sub campeón Corralense



Copa de Bronce

Campeón Sporting

Sub campeón Jorge Newbery



Copa Estímulo

Campeón Náutico B



CATEGORIA SUB 18

Copa de oro

Campeón Banco A

Sub campeón Banco B



Copa de plata

Campeón Sastre

Sub campeón Bouquet



Copa de Bronce

Campeón Almagro A

Sub campeón Defensores