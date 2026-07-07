Fabián Zbrun destacó el presente y la historia de la Liga Rafaelina en su 104° aniversario

En Show Deportivo, dialogamos con el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, en el marco de los 104 años de vida institucional que cumplió la entidad, una de las ligas más importantes del interior del país y referente del fútbol regional.

Durante la entrevista, Zbrun repasó la actualidad de la Liga, el trabajo que se viene realizando junto a los clubes afiliados y el compromiso de cientos de dirigentes que, generación tras generación, sostienen el crecimiento de la institución. Además, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el fútbol masculino, femenino, las divisiones inferiores y la categoría senior, promoviendo el desarrollo deportivo en toda la región.

Los festejos oficiales por el aniversario se llevaron a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la comuna de Bella Italia, donde se reunieron más de 150 dirigentes, autoridades provinciales, representantes de los clubes afiliados, integrantes de la asociación arbitral y del Tribunal de Disciplina.

En ese marco, participaron el senador provincial Alcides Calvo, la directora provincial de Deportes Federados, Silvina Rodríguez Mesón, el secretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Alejandro Ambort, el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel, además de autoridades policiales y dirigentes de toda la región.

Durante la celebración se puso en valor la rica historia de la Liga Rafaelina de Fútbol, fundada hace 104 años y reconocida como una entidad de primera categoría dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A lo largo de más de un siglo, la institución ha sido protagonista del crecimiento del deporte en el oeste santafesino, organizando competencias durante gran parte del año y brindando un espacio de desarrollo para miles de futbolistas.

En diálogo con Radio María Juana, Zbrun agradeció el acompañamiento permanente de los clubes y dirigentes, resaltando que el trabajo conjunto es el principal motor para seguir fortaleciendo la competencia y afrontar los desafíos del futuro.

Con 104 años de historia, la Liga Rafaelina de Fútbol continúa consolidándose como una institución fundamental para el desarrollo deportivo y social de la región, impulsando el crecimiento de sus clubes y manteniendo vivo el espíritu de uno de los deportes más populares del país.