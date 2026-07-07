Ricardo Gastaldi fue distinguido por Georgalos y PepsiCo con viajes de reconocimiento por su desempeño como distribuidor oficial

Gastaldi Distribuciones volvió a recibir un importante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Ricardo Gastaldi, titular de la empresa y distribuidor oficial de Georgalos y PepsiCo, participó recientemente de dos viajes de negocios y capacitación, uno a Aruba y otro a Dallas (Estados Unidos), como premio al cumplimiento de objetivos y la excelencia alcanzada en las auditorías realizadas por ambas compañías.

Los viajes forman parte de los programas de reconocimiento que las empresas otorgan a sus mejores distribuidores del país, premiando el compromiso, la gestión y el cumplimiento de estrictos estándares de calidad, desarrollo comercial y objetivos de ventas.

En el caso de Georgalos, a través del programa de distribuidores “Hermes”, Gastaldi viajó a Aruba para participar del programa de incentivo por una temporada, experiencia que reunió a los principales distribuidores de la firma. Allí pudo intercambiar experiencias con colegas de distintos puntos del país, participar de capacitaciones y conocer nuevas estrategias de trabajo para continuar fortaleciendo el desarrollo de la empresa.

Por su parte, el reconocimiento de PepsiCo a través del programa de distribuidores “Rumbo”, denominado Viaje de Buenas Prácticas, tuvo como destino la ciudad de Dallas, donde los participantes recorrieron una planta de producción de la compañía para conocer de primera mano sus procesos industriales, logísticos y de innovación. Como parte de la experiencia, también disfrutaron de un premio muy especial: la posibilidad de asistir al partido entre Argentina y Jordania, en el marco de las actividades organizadas por la empresa, uno de los principales patrocinadores de la FIFA.

Es la primera vez que Gastaldi Distribuciones obtiene en un mismo año los reconocimientos de ambos proveedores, un logro que refleja el crecimiento sostenido de la empresa.

Las auditorías del año anterior habían finalizado en el cuarto lugar, pero que el trabajo realizado durante los últimos meses permitió alcanzar el tercer puesto, posición que les otorgó el acceso al viaje de Buenas Prácticas. Este tipo de reconocimientos está reservado únicamente para los propietarios y gerentes de las distribuidoras que finalizan entre los tres primeros puestos de cada programa de evaluación.

Los programas de Georgalos y PepsiCo contemplan distintos indicadores de desempeño, entre ellos el cumplimiento de lineamientos comerciales, auditorías, desarrollo de mercado y objetivos de ventas, buscando incentivar la mejora continua entre sus distribuidores oficiales.

Para Gastaldi Distribuciones, estos reconocimientos representan un importante respaldo al trabajo cotidiano y al compromiso asumido con dos de las marcas más importantes del mercado, consolidando a la empresa como una de las distribuidoras de referencia dentro de ambas redes comerciales.