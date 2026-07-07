Javier y Luz Paschetta iniciaron en Chaco el camino clasificatorio rumbo al Mundial de Taekwon-Do ITF Irlanda 2028

El pasado fin de semana, Javier Paschetta (IV Dan de Taekwon-Do ITF) y Luz Paschetta (Gup Rojo), integrantes de la Escuela de Taekwon-Do de la Asociación de Taekwon-Do del Oeste Santafesino, participaron del Argentina Taekwon-Do Tour (ATT) disputado en la ciudad de Resistencia, Chaco, marcando el inicio de un exigente proceso clasificatorio con vistas al Campeonato Mundial de Irlanda 2028.

La competencia formó parte del circuito oficial de la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF y fue la segunda fecha del calendario nacional, otorgando puntos fundamentales para el ranking que definirá a los representantes argentinos en la próxima cita mundialista.

Comenzó un largo camino hacia Irlanda

A diferencia de procesos anteriores, la clasificación al Mundial de Irlanda 2028 se desarrollará durante tres temporadas (2026, 2027 y 2028), con un sistema de puntuación acumulativo e individual que premiará la regularidad y el rendimiento deportivo de cada competidor.

Cada atleta sumará puntos en su categoría según los resultados obtenidos en las competencias oficiales, conformando un ranking nacional que será determinante para acceder al seleccionado argentino.

El calendario contempla un total de 61 puntos en juego distribuidos a lo largo de tres años:

2026: hasta 22 puntos.

hasta 22 puntos. 2027: hasta 30 puntos.

hasta 30 puntos. 2028: hasta 9 puntos.

Cómo se otorgan los puntos

Los torneos del Argentina Taekwon-Do Tour (ATT) entregan puntaje de acuerdo con la ubicación obtenida:

1° puesto: 3 puntos.

3 puntos. 2° puesto: 2 puntos.

2 puntos. 3° puesto: 1 punto.

En tanto, el Campeonato Nacional otorgará hasta 5 puntos, mientras que las competencias Selectivas, previstas para 2027 y 2028, serán las más importantes del proceso, entregando hasta 9 puntos al ganador de cada categoría.

La Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF destacó que el nuevo sistema busca reconocer el esfuerzo sostenido de los competidores durante todo el ciclo mundialista, promover la participación federal y contemplar las distancias geográficas que deben recorrer muchos deportistas para competir en los distintos eventos del país.

Representando al Oeste Santafesino

Con su participación en Resistencia, Javier y Luz Paschetta dieron el primer paso en este extenso desafío deportivo que culminará en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF Irlanda 2028.

El circuito continuará durante este año con competencias en Santiago del Estero, Córdoba, Río Grande y el Campeonato Nacional en Buenos Aires, donde seguirán sumando experiencia y puntos en busca de un lugar entre los mejores competidores del país.

Para los representantes de la Asociación de Taekwon-Do del Oeste Santafesino, cada torneo será una nueva oportunidad para continuar creciendo deportivamente y acercarse al gran objetivo de vestir la camiseta argentina en la máxima competencia internacional de la disciplina.