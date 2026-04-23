Facundo Trossero cerró su etapa como bombero voluntario tras años de servicio en María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Facundo Trossero, quien inicia una nueva etapa tras su retiro del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Juana.

Trossero se incorporó en 2014, aportando su experiencia y convirtiéndose con el paso del tiempo en una pieza fundamental dentro del cuartel. A lo largo de estos años participó activamente en cada intervención y en la vida diaria de la institución, siempre guiado por el compromiso, la responsabilidad y el espíritu solidario que caracteriza a los bomberos voluntarios.

El pasado fin de semana realizó su última guardia activa, cumpliendo con la misma dedicación que lo distinguió durante toda su trayectoria. Su labor, muchas veces silenciosa, dejó una huella importante tanto en sus compañeros como en la comunidad, estando presente cada vez que fue necesario y priorizando siempre el bienestar de los demás.

Con su retiro, comienza una nueva etapa, llevando consigo el reconocimiento de todo el cuerpo activo, que destacó su ejemplo y su vocación de servicio. Un merecido cierre para una etapa marcada por el compromiso y la entrega.